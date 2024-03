Дейвид Бекъм разкри защо е избрал Виктория за своя съпруга

Футболната легенда Дейвид Бекъм разкри в интервю защо преди 25 години се е оженил за вокалистката на Spice Girls Виктория и заради какво се възхищава на съпругата си.

Двамата се венчаха на пищна церемония в Ирландия на 4 юли 1999 г. Първоначално изпълнителката и бъдеща модна дизайнерка привлякла известния спортист със своята красота. "Просто се влюбих в нея. Не знаех каква е тя като човек. Просто се влюбих, не знаех за кого ще се оженя или с кого щях да бъда до края на живота си", призна той пред Hello!.

С напредването на възрастта и развитието на връзката им футболистът сподели, че бил все по-запленен от силата на жена си, нейната упорита работа и това каква майка е за децата им.

И първоначалното привличане прераснало в дълбока и вечна любов.

"Не осъзнавах каква силна жена е тя и това ме привлече най-много в нея", разкри той. "Тя се грижи за мен. С нея създадохме четири невероятни деца, които са най-важното нещо в живота ни. Избрах Виктория заради начина, по който се справя със семейството", каза още футболистът. "Харесвам силни жени и ми харесва, че тя работи упорито."

Дейвид е разкривал и в миналото, че за пръв път се е впечатлил от Виктория, докато гледал клипа "Say You'll Be There" на групата й и уверено е заявил на съквартиранта си: "Ще се оженя за тази с късата черна рокля", пише dir.bg.