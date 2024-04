Любимецът на BG метълите Удо пя над 2 часа за радост на 4 поколения в София

Хиляди хора препълниха столичната зала “Христо Ботев” в неделя вечерта за поредната си среща с легендите на хевиметъла U.D.O. Повечето са били на всичките 9 концерта на бандата, водена от неостаряващия Удо Диркшнайдер, който след седмица ще навърши 72 г. Те получиха това, което и очакваха - любимите тежки тевтонски химни от 37-годишната кариера на групата, уникалния ръмжащо-дрезгав глас на Удо и енергията на младите музиканти в групата. Един от тях е синът му, който през цялото време се опитваше да заглуши микрофона на баща си.

Малко музиканти на тази възраст се раздават докрай на сцената и един от тях е Удо Диркшнайдер. Това не е случайно. При всяко негово посещение у нас публиката отговаря със същата енергия, която той излъчва от сцената. Рядко могат да се видят хора от 4 поколения на концерт, много от които не са били родени, когато Удо е започнал кариерата си през 1968 г., а малко по-късно покори света с ACCEPT. Със собствената си група той издава албуми от 1987-а и обикаля света. София беше последната спирка на U.D.O. в Европа, а след това бандата отлетя за САЩ. Шоуто у нас завърши с кавърверсията на QUEEN We Will Rock You, след която Удо по традиция вдигна българското знаме, подарено му от верните фенове. И естествено, обеща да се върне, в което никой от хилядите му фенове няма съмнение.