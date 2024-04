Йоко Оно "запознала" Джон Ленън с хероина

Според нова книга посветена на момчетата от легендарната група "Бийтълс" Йоко Оно е "запознала" покойния си съпруг Джон Ленън с хероина и дори му е обяснила как да го приема.Откъси от книгата All You Need Is Love бяха публикувани от The Sunday Times.

Книгата съдържа интервюта от началото на 80-те години на миналия век с членовете на "Бийтълс"" Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар, както и с вдовицата на Джон Йоко.

В едно от интервютата бившата съпруга на покойния изпълнител, която днес е на 91 години и за която Ленън беше женен от 1969 г. до смъртта му през 1980 г. - казва на Джон как да приема хероин. тя обаче категорично отрича да е виновна за пристрастяването му към опасния наркотик, в каквото я обвинява колегата на Ленън, Джордж Харисън.

Тя добавя, че Джон "няма да вземе нищо, освен ако не иска да го направи".

Според откъса от интервюто, публикувано от The Sunday Times, Йоко за първи път е пробвала хероин в Париж, казвайки, че е усетила едно "красиво чувство" в резултат на наркотика, предаде life.dir.bg.

"Беше просто приятно чувство. Така че казах това на Джон", обяснява Оно. След което добавя, че Джон я е питал, защото сам е поискал да го пробва. Но тя е категорична, че двамата никога не са си го инжектирали.

През 1970 г. Джон си спомня първия път, когато е взел хероин, като казва на списание Rolling Stone, че "не е много забавно" и "никога не си е инжектирал нищо".

"Шмъркахме по малко, когато изпитвахме истинска болка. Бяхме нарочени от всички, постоянно се хвърляха обвинения срещу нас, особено срещу Йоко", обяснява покойният изпълнител.