Филмът за Ейми Уайнхаус представя папараците като главни злодеи в живота й (Снимки)

На 12 април излиза филмът „Ейми Уайнхаус: Back to Black“, посветен на британската певица, предаде Би Би Си.

За краткия си живот Ейми Уайнхаус се превръща в музикална легенда, но личният ѝ живот често е обект на пресата. Връзката ѝ с Блейк Фийлдър-Сивил е храна за таблоидите, а фотографите не спират да я преследват.

Режисьорката на филма Сам Тейлър-Джонсън каза, че „папараците и пристрастяването“ са злодеите във филма, а не бившият ѝ съпруг, като добави, че „не е нейна работа да дава оценки“.

Филмът проследява пътя на Уайнхаус от самоуверен тийнейджър от Северен Лондон до международна мегазвезда.

Актрисата Мариса Абела, която участва в „Барби“ и драмата на Би Би Си Industry, играе Уайнхаус. Актьорът Джак О'Конъл влиза в ролята на съпруга й Фийлдър-Чивил.

„Трябваше да разберем защо Ейми се влюбва в него, така че не ставаше дума за създаване на злодей“, каза режисьорката. „Трябваше да се влюбим в него, за да проумеем защо тя пише един от най-великите албуми за тяхната любов.“ this movie absolutely should not exist, it’s hilarious how bad this looks side by side. that wig lmao pic.twitter.com/srZMJj4DLI — metal.txt (@metaltxt) April 1, 2024

Тейлър-Джонсън и Абела не се запознават с бившия съпруг на Ейми Уайнхаус, но се срещат с други членове на семейството на певицата. То посещава снимачната площадка и се среща с главната актриса , докато тя е преоблечена като Ейми. „За мен беше изключително важно да проявя уважение и да осъзная чувствителността на този момент“, каза тя.

В ролята на бащата на певицата е Еди Марсан.

Филмовата биографична адаптация на Уайнхаус не се радва на всеобща популярност. Според някои тя идва твърде рано след смъртта на певицата. Ейми почина на 27 години от алкохолно отравяне през 2011 г.

След излизането на трейлъра някои потребители на социалните мрежи смятат, че Абела не прилича или не звучи достатъчно добре като покойната певица.

Актрисата ходи на уроци по пеене преди снимките. „Това, което е важно за мен, е, че музиката е средството, с което Ейми иска да разкаже историята си, и ако пееш по някакъв начин, който наподобява нейния стил, тогава можеш да разкажеш всяка история така, както тя би искала да я разкаже.“

Тейлър-Джонсън каза, че за нея е било важно да избере за ролята някой, който няма да "пресоли" образа на Ейми. Marisa Abela as Amy Winehouse in the new movie "Back to Black"

😍 pic.twitter.com/tP2ydWBwJH — Ornella (@_11_ornella_) April 4, 2024

„Имаше много брилянтни имитатори и хора, които изглеждаха като нея или звучаха като нея. Но Мариса влезе като самата себе си. Тя беше единствената в процеса на прослушването, която не се опита да прилича на нея по никакъв начин с обеци, очна линия или каквото и да било друго.“

Преследването на Ейми Уайнхаус от страна на медиите е една от основните теми на филма, като папараците са показани да дебнат пред дома ѝ и да я преследват по улиците.

В една от сцените се вижда как тя пада пред аптека, а фотографите се спускат, за да направят най-добрия кадър, без да ѝ помогнат да се изправи.

На стотици папарашки снимки певицата е очевидно разстроена, пише БТА.

И Абела, и Тейлър-Джонсън искат филмът да покаже какъв невероятен музикант е била Уайнхаус.