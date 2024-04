Дизайнери ще вдъхнат нов живот на булчинската рокля на принцеса Даяна

Нов живот ще бъде вдъхнат на булчинската рокля на покойната принцеса Даяна.

Преди четири десетилетия тя каза "Да" на принц Чарлз в приказното творение на дизайнерите Дейвид и Елизабет Емануел.

Пред изданието Brides Елизабет разказа, че по онова време кралското семейство не е имало конкретна визия за сватбената рокля на Ди, затова дизайнерката е предложила редица идеи, от които бъдещата булка да избира.

"Чакахме отговора в продължение на цяла вечност, а след това усмивките се появиха", споделя Елизабет. "Знаехме, че сватбата ще бъде в църквата "Сейнт Пол", а тя е огромна отвътре, така че искахме роклята да се откроява. Искахме да накараме Даяна да изглежда като приказна принцеса."

Години по-късно Елизабет е решена да пресъздаде сватбената рокля, правейки я в по-съвременен вариант. "Ако трябва да се върна назад във времето, не бих променила абсолютно нищо в роклята. Но сега, от дистанцията на изминалите години, виждам толкова много възможности да я променя леко, да я разкрася. Да създам съвременна интерпретация на класиката", сподели тя. По нейни думи новото творение ще е нещо като продължение, както е при касовите филми и кино продукции, предаде life.dir.bg.

Why Princess Diana Never Knew About Her Backup Wedding Dress: 'It Was a Complete Secret' (Exclusive) https://t.co/J1PEIzbgIV — People (@people) April 4, 2024

Princess Diana’s iconic wedding dress it’s on display at her former home Kensington Palace. The exhibition will continue until january 2 and you can see it booking a tour of the palace ✨ pic.twitter.com/hriJ8IufQF — best of diana (@dianaofhearts) June 3, 2021