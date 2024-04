Бившият на Кортни Кардашиян не одобрява новия ѝ мъж

Скот Дисик не е доволен от факта, че бившата му Кортни Кардашиян е продължила напред без него.

Макар и родители на три деца, те се разделят преди няколко години, тъй като Скот има проблеми с алкохола и наркотиците. След раздялата Кортни се омъжи повторно. Тя намери любовта в очите на барабаниста от Blink-182 Травис Баркър.

Към днешна дата обаче Дисик не е доволен от развоя на събитията. Според близък до него той не одобрява новия й мъж, както и постоянната обич, която демонстрират публично. "Скот все повече си задава въпроса какво прави Кортни с този тип. Той се старае да бъде най-добрият баща за децата си и иска да върне времето назад."

Последно време Дисик е далеч от светлините на прожекторите. Откакто е необвързан името му все по-рядко се появява в пресата. Наскоро обаче стана повод за дискусия, след като се появиха негови снимки онлайн, на които е изключително отслабнал, предаде life.dir.bg.

Това провокира феновете на риалитито Keeping Up With The Kardashians да се запитат дали не е болен от нещо. "Това не е Скот Дисик, когото помним. Дано да е добре", гласяха повечето коментари.