Фейсбук завидя на 11-годишно момче от Петрич, написало книга на английски

Петокласникът Симеон Попов от 3-о ОУ “Гоце Делчев” започва да пише автобиографията си, защото скучаел през зимната ваканция

The Book of Me - така се казва автобиографичната книга, която петокласникът Симеон Попов от 3-о ОУ “Гоце Делчев” в Петрич пише, но не на родния си български език, а на английски.

Само на 11 години, той вече е напълнил над 80 страници с истории за живота си в училище и как вижда света през очите на едно по-различно дете. Включва и любими негови мотивационни цитати от Наполеон, Килиън Мърфи и др.

Идеята да напише книга му идва през зимната ваканция миналата година. “Реших да я напиша просто защото не намирах какво да правя”, така скромно момчето обясни за “24 часа” защо се е захванало с това занимание. Избира да е на английски език, защото е главен в много държави, пък и самият той го владее, и то на високо ниво. Още преди да започне да го учи в училище, Симеон се “сблъсква” с английския, докато гледа клипчета в ютюб и играе видеоигри.

Надява се до края на годината да публикува книгата, като ще дари няколко на библиотеката в Петрич, както и ще раздаде на приятели и близки. След като я издаде, ще направи и превод на автобиографията си.

“Поздравления!”, “Продължавай все така и още повече да се гордеем с теб!”, “Браво на това дете!”, “Чух го как говори, изразява се добре за възрастта си на български...страхотен е! Браво! Желая много успехи!”. Такива коментари се появиха във фейсбук.

Изненадващо обаче многознайковците в социалната мрежа сякаш завидяха на детето и веднага намериха кусур: “На български трудно ли му е??? Да е жив и здрав, но все пак да цени българския пред английския”, “Явно доста съм изостанал, но според мен дете в 5-и клас би трябвало да има други занимания, да играе, да прави бели, да бъде щур, да си разглобява играчките, колелото...”, “Да я преведе на български. Защото тук е България, а не Англия: да я преведе”.

Въпреки това 11-годишният Симеон няма намерение да спира да пише - иска му се всяка година да публикува по една книга.