Неочаквано 93-годишният Клинт Истууд се появи на публично събитие (Видео, снимки)

Легендата на киното Клинт Истууд се появи на благотворителното събитие Reasons for Hope в Кармел бай дъ Сий, Калифорния. На срещата присъстваше и д-р Джейн Гудол, която е изтъкнат природозащитник, пратеник на мира на ООН и почетен член на World Future Council.

93-годишният Истууд беше забелязан с дълга бяла брада, сини панталони, сако и карирана риза. На тази достолепна възраст холивудската икона продължава да режисира. Clint Eastwood, 93, makes rare public appearance at Jane Goodall event https://t.co/qz24t4yv1X pic.twitter.com/IkYYCi7thk — Page Six (@PageSix) April 12, 2024

В момента той работи върху филма Juror No. 2, в който участват Никълъс Холт ("Лудия Макс: Пътят на яростта", "Велика") и Тони Колет ("Мама Мафия"), съобщава NOVA.