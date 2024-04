Свилен от "Остава" се жени за любимата си Невена в Сирия на музика, пратена му по месинджър

Певецът се спасявал в казармата, като слушал гръндж

Ще представи новия си сингъл с групата на 26 април с концерт в София

Толкова тъпо, че вече не участваш, много се смяхме с теб, беше много забавен. Това казвали хора на вокалиста на “Остава” Свилен Ноев, като го срещали на улицата, след като той отпадна от шоуто Dancing Stars.

Танците, многото тренировки и това, че трябва да спортуваш всеки ден - това се оказва най-предизвикателната част за Свилен по време на участието му в предаването по Би Ти Ви. “Пеенето и танцуването нямат нищо общо. Знам как да се настройвам като певец, но като танцьор е съвсем друго”, казва вокалистът на “Остава”. Искало му се да остане малко повече в шоуто, за да “протанцува”, но се радва, че сега има повече свободно време. Иначе имало и хубави страни - “отслабнах с 5-6 кг”. Ноев, докато участваше в Dancing Stars Снимка: Личен архив

Откакто не е в шоуто, има повече време да се фокусира върху записването на нови парчета с “Остава”. Вече работят по 4 песни, като едната е с готов текст. Преди това обаче бандата се подготвя за предстоящите си концерти - на 26 април ще забият в “София лайв клуб”, а на 27-и в Пловдив. Освен това пуснаха и нов сингъл, който се казва “Тест”.

Ноев неведнъж е признавал, че не си пада по веселата музика, а предпочита по-тъжната и драматична, както се вижда от плейлиста с 10-те му любими парчета.

10. Supergrass - Alright

Свилен Ноев и Невена Спасова се венчават на това парче в Сирия преди 15-ина години. По това време баща ѝ е посланик там и двамата отишли да го видят. В самолета обаче решават да се оженят, така и правят - в резиденцията. Тогава интернетът в България е по-добър от този в Сирия. “Нямахме музика и моите приятели ми пращаха по месинджър някакви парчета”, спомня си той. Но изпращането на едни 10 песни им отнело 5-6 часа. “Цяла вечер си въртяхме само тях”, разказва Ноев. А песента Alright била първата, която слушали.

Разбира се, след това направили сватба и в България с приятели и роднини в едно корекомско кафене. “Някои тогава се залюбиха, други пък създадоха деца”, спомня си той. Свилен Ноев и Невена Спасова се женят в Сирия. Снимка: Личен архив

9. Stone Temple Pilots - Plush

Когато Свилен е 18-19-годишен, грънджът бил много популярен в света. Тогава Ноев бил войник и като излизал в отпуски, винаги си купувал касетки, които след това да слуша в казармата. “Всичките ми съказарменици бяха мегачалгари и аз трябваше да се спасявам със слушалки и гръндж”, разказва той.

По това време открива и групата Stone Temple Pilots, чието парче Plush било “абсолютен смаш хит по всички MTV-та и рокендрол радиа”. Песента е втори сингъл от дебютния им студиен албум Core. “С този албум доста време се спасявах в казармата”, признава Ноев. Иначе включва парчето в плейлиста си, защото може и да го свири, и пее. “Групата ми даде много енергия във времената, когато трябваше да бъда войник, а аз исках да съм рокмузикант”, казва той. В казармата винаги имал със себе си акустична китара. По време на една от отпуските му някакви “уж по-умни момчета” му я счупили. След това Ноев започнал да се учи на пиано.

8. The Strokes - You Only Live Once

“Тази група много неща промени в живота ми като рокмузикант”, казва той. Всъщност в началото не харесвал The Strokes, но като чул парчето You Only Live Once, част от третия им албум, направо му “паднало ченето”. Така прослушал и предишните им албуми. Според него групата е продължение на Лу Рийд, когото много харесва. “Всички хора, които обичат по-дарк (мрачна - б.а.) и тъжна музика, която тръгва през 70-те години и после се превръща в ню уейв постпънк, това е групата за тях.”

7. Broken Bells - The High Road

Преди 14 години Ноев съвсем случайно открива американската група Broken Bells, която по думите му не се слуша много в България. По това време Свилен и компания често ходили в едно радиокафене в София. Чува песента The High Road, която е първият сингъл от първия албум на Broken Bells, когато я пускат в това заведение. “Не бях слушал такава музика досега. Веднага отидох при диджея да ми каже кой го пее, взех си албума и оттогава ги следя”, обяснява Ноев. А той все сам си открива някаква музика дали от музикалните приложения, или ако случайно чуе някоя песен. Иначе постоянно следи какво ново излиза.

6. The Smiths - There Is a Light That Never Goes Out

Това е групата, която е променила половината съвременна алтернативна музика. Така Свилен Ноев описва The Smiths. Открива бандата относително късно, и то покрай вокалиста ѝ Мориси, когото много харесва. Песента There Is a Light That Never Goes Out я определя като едно от най-хубавите любовни парчета в света. А все пак Ноев е в “тази професия” - пише и пее тъжни любовни песни. Впрочем песента отново стана много популярна покрай филма “500 мига от любовта” (500 Days of Summer).

5. Verve - Bitter Sweet Symphony

Няма как да не присъства бритпоп парче в плейлиста на Свилен Ноев, тъй като той и “Остава” са много повлияни именно от този стил. “Парчето Bitter Sweet Symphony като музика и текст е абсолютно гениално. Дори и да си чалгар, трябва да го харесваш”, категоричен е музикантът. Дори като го слуша по радиото, си мисли: “как можа да напишеш толкова хубав текст, мръснико”. Свързва песента предимно с периода, когато с “Остава” се местят в София. “Беше голяма мизерия, ние дойдохме в София, за да правим музика, и може би точно тогава излезе този албум и промени цялата музикална среда”, казва Ноев. Признава, че би се кефил, ако и той има такъв клип - как се разхожда по “Витошка” и блъска хората, без да яде бой.

4. Radiohead - Karma Police

“Като излезе албумът Ok Computer на Radiohead, който ги направи световни звезди, всеки ден ходихме до музикалния магазин да питаме дали го имат”, спомня си Ноев. Едно момиче, което работило там, все питало: “Каква е тази група? Защо има 20 човека, които всеки ден питат за този албум?”. Karma Police е сингъл от въпросния албум. “Това е един от най-големите шлагери”, твърди Свилен.

Спомня си как по времето, когато често посещавали музикалните магазини, там се продавали касетки по 3 лв., а дисковете били по 10 лв. Но имало предимно комерсиална музика, алтернативният рок тогава не бил най-популярният у нас, обяснява Ноев. Свилен Ноев като младеж в Габрово Снимка: Личен архив

3. U2 - Ordinary Love

U2 е любима група на Ноев. Три пъти я е слушал на живо - в Истанбул, Загреб и Берлин, но не и парчето Ordinary Love. То е направено за филм за Нелсън Мандела, а Свилен го описва като шедьовър. Музикантите от U2 са идоли за вокалиста на “Остава. Неслучайно има у дома доста книги, посветени на ирландската банда.

2. R.E.M. - Losing my Religion

Преди 20-ата си годишнина Свилен не е фен на R.E.M., но след това се оказва точно такъв. “Това е музика за хора над 30 г., защото не е първосигнална, не е като пънк и рок за деца и тийнейджъри, а е музика на много нива, трябва време да я слушаш и да ти хареса такъв стил”, твърди Ноев. Всеки път, когато песента Losing my Religion зазвучи по радиото, той я усилва на макс. Най го впечатлява, че парчето е с мандолина - “това доказва, че можеш да правиш песни с всичко”.

1. Sinead O'Connor - Nothing Compares to You

Това е парчето, което Свилен винаги свири, когато има акустични солови участия. Написано е от Принс, но остава известно с изпълнението на покойната певица Sinead O'Connor. Текстът е много хубав и тъжен, казва Ноев, като добавя, че текстът на едно от новите парчета, които правят с “Остава”, ще е подобен на Nothing Compares to You. Разказва за състоянието, в което човек изпада, след като се е разделил с любимия си.