Български фотограф спечели първо място в световните награди на Sony (Снимки)

Български фотограф е отличен в световните награди на Sony за тази година. Това е Валерий Пощаров, който получи признание за поредицата си „Баща и син". Той зае първото място в категория „Потрети". Поредицата „Баща и син" на фотографа Валерий Пощаров Снимка: Фейсбук/LensCulture

Пощаров показва бащи и техните пораснали синове, хванати за ръце. Портретите му са комбинация от случайните му срещи докато пътува из България, както и предварително уговорени сесии, пише bTV.

В проекта има снимки от Грузия, Турция, Армения и Западните Балкани.

„В свят, който все повече ни раздалечава, държането за ръце се превръща в тиха молитва и начин да се съберем отново", казва Пощаров.

„В свят, който все повече ни раздалечава, държането за ръце се превръща в тиха молитва и начин да се съберем отново", казва Пощаров.

Представянето на портретите на сайта на Sony гласи още „Бащи и синове се държат за ръце за първи път след години, понякога дори десетилетия. Това е силен момент, често изпълнен с колебание или дори съпротива".