Експозицията на Австралия взе голямата награда на Венецианското биенале (Снимки)

Експозицията на Арчи Мур "Приятели и познати" представи павилиона на Австралия тази година и точно той бе отличен със Златния лъв за най-добро национално участие в юбилейното 60-о издание на Венецианското биенале.

За първи път в историята на форума австралийски артисти получават голямата награда.

Мур е инсталирал "басейн", в който рефлектират различни оттенъци, които напомнят за несправедливостите, пред които са изправени народите от Първите нации днес.

Поставени на платформа над басейна, 500 купчини документи, състоящи се главно от частично редактирани разследвания за смъртта на коренното население на Австралия в полицейски арести, правят паралели с времето, в което живеем днес и как тези въпроси за миналото могат да бъдат възприети от обществото днес.

Проектът на Арчи Мур е артистично изследване на коренното население на Австралия, британският произход и колониалната история като перспектива за размисъл.

По стените и таваните на пространството на павилиона има генеалогична диаграма, обхващаща 65 000 години, която напомня на посетителите, че "докладите и статистиките не представляват просто безименна статистика, а това са деца, братя и сестри, братовчеди, родители, чичовци, лели, баби, дядовци и прадядовци.

Сближаването на личното с политическото, роднините и близките, също така подчертава подобни несправедливости и по света.

Австралийският павилион тази година е куриран от Ели Бътроус и е създаден от Creative Australia и се намира в Giardini във Венеция.

След като получи приза Златен лъв, артистът Арчи Мур каза:

"Докато водата тече през каналите на Венеция към лагуната, след това към Адриатическо море, след това пътува към океаните и към останалия свят - обгръщайки континента Австралия, тя свързва всички нас тук на Земята. Системите на аборигенските корени включва всички живи същества на Земята. Ние всички сме едно цяло и споделяме отговорността да се грижим за всички живи същества сега и за в бъдеще. Много съм благодарен за това признание, то ме кара да се чувствам възнаграден за упоритата работа. Благодарен съм на всички, които винаги са били част от моето пътуване - от моите близки и роднини до Creative Australia и екипът."

Ели Бътроуз, кураторката на "Приятели и познати" допълни:

"Арчи Мур въздейства дълбоко на тези, които преди всичко слушат. "Приятели и познати" обгръща всички ни в идеята за семейството. Да си роднина означава и да носиш отговорности, да имаме задължения един към друг и към всички живи същества. Тази награда е празник за изкуството на Арчи и за мен е удоволствие да наблюдавам работата му."

Журито на 60-ото Биенале във Венеция включва Джулия Брайън-Уилсън (САЩ) - председател на журито, Алиа Свастика (Индонезия), Чика Океке-Агулу (Нигерия), Елена Крипа (Италия) и Мария Инес Родригес (Франция/Колумбия).

Специалното отличие беше присъдено нa националнотo участие на Република Косово с експозицията "Отекващата тишина на метала и кожата"/ "The Echoing Silences of Metal and Skin" на Дорунтина Кастрати, разположена в Museo Storico Navale.

Скулптурната инсталация на Косово The Echoing Silences of Metal and Skin се занимава с феминизирания труд и неравенството на работното място.

Изследвайки съвместната деиндустриализация на икономиката и дерегулацията на пазара на труда, Дорунтина Кастрати се сблъсква с (не)материалните форми на "несигурна заетост" в леката промишленост след войната в Косово през 1999 г.

"Обвързаният с пола труд в индустрии като производството на храни направи жените икономически уязвими и ги изтласка към политическата маргинализация" казват от екипа на проекта.

Проектът на Кастрати се занимава с преживяванията на дванадесет работнички във фабрика за локум в Призрен, вторият по големина град в Косово и роден град на артистката.

Отчасти поради това, че служителите на завода работят прави, почти една трета от тях след това се подлагат на операция за смяна на колянна става. Металните предмети, имплантирани в коленете им, са следи от дългите часове труд срещу ниско заплащане.

Златен лъв за най-добър участник в международнaта изложба на Биеналето взе новозеландскиият артистичен колектив Mataaho Collective.

Това е колектив от маорски жени, които са създали "светеща тъкана структура от ремъци, които поетично пресичат пространството на галерията". Опирайки се на матрилинейните традиции на текстила с подобна на утроба люлка, "инсталацията е едновременно космология и убежище".

Сребърен лъв за перспективен млад участник в международното изложение взе Карима Ашаду. Тя е родена в Лондон, но е базирана в Хамбург и Лагос, Нигерия.

Журито реши да присъди две специални награди на артистките Самия Халаби (Йерусалим, Палестина, 1936 г., живееща в Ню Йорк, САЩ) и на Ла Чола Поблете (родена в Мендоса, Аржентина през 1989 г., живееща в Буенос Айрес), пише dir.

Церемонията по награждаването на 60-ото международно Биенале на изкуствата се състоя на 20 април 2024 г. в Ca' Giustinian. По препоръка на куратора на 60-ата изложба Адриано Педроса, двата Златни лъва за цялостно творчество бяха връчени на бразилската художничка с италиански произход Анна Мария Майолино и на живеещата в Париж турска художничка Нил Ялтер.