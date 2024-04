Измъчената поетеса Тейлър Суифт възпя страданието си в любовта с двоен албум шедьовър (Видео)

Широка усмивка се разля по лицето на Джейк Джиленхал, докато седеше на фотьойла в къщата на сестра си. Точно там, където пази прословутия шал, за който е обречен да бъде питан до края на дните си. Най-накрая актьорът можеше да се отпусне.

Той не бе получил голяма роля. Слушаше The Tortured Poets Department, новия албум на неговата бивша приятелка Тейлър Суифт. Връзката му с нея бе увековечена в дълбоко личната и удряща право в сърцето песен All Too Well. А тя е 10 минути. В нея г-ца Суифт пее, че шалът ѝ е останал в къщата на сестра му още в първата седмица, докато са били заедно. Всъщност това е метафора за девствеността ѝ. Оттогава Джиленхал е най-мразеният човек от армията фенове на певицата, известни като суифтита. Затова актьорът трябваше да провери дали в новия албум има нещо за него. И откри - песните са за Джо Алуин, с когото г-ца Суифт имаше 5-годишна връзка, и за Мати Хийли, с когото преживя кратка авантюра, след като през 2022 г. сложи край на романа си с Алуин. Така Джиленхал си отдъхна - суифтитата имат нови жертви.

Тейлър Суифт е поет и пише за любов. И често за измъчените връзки с мъжете в живота ѝ. Доказва го и новата творба, поредният шедьовър на русата фурия с червеното червило. Неслучайно е кръстен The Tortured Poets Department - "Отдел "Измъчени поети". Не е изненада, че творбата е поредното златно яйце, композирано, написано и изпято от Тей-Тей, както галено я наричат нейните фенове. Но все пак Тейлър Суифт направи нещо, което не бе очаквано - албумът се оказа двоен. Втората част е кръстена The Tortured Poets Department: The Anthology. Албумът всъщност е разделен не на 2, а на 5. Госпожицата с червеното червило подробно изследва петте фази на скръбта - отричането, гнева, пазаренето, депресията и приемането. От болката до излекуването The Tortured Poets Department удря право в целта. В петък Тейлър Суифт публикува първо 16 песни и всички помислиха, че това е новият албум. 2 часа по-късно тя пусна още 15. Преди това Rolling Stone, най-влиятелното музикално списание, вече се бе произнесло с максималната оценка - 5 звезди. Наложи се да допълват ревюто и да оценява и втората част. Отново с 5 звезди. Но не само Rolling Stone бързаха.

"Единадесетата колекция от песни на Тейлър Суифт е "завладяващо честен албум за раздялата с текстове, които ще бъдат дълго цитирани", изрази еуфорията си американското списание Variety. И те още не подозираха, че ще има втора част и ще се наложи да допълват ревюто.

Във всички 122,18 минути музика г-ца Суифт е откровена до болка. Пее за раздели, при това с двама мъже, намеква и за трети. Това все още е изпълнителката, която обича да избухва. Дълбоко странен, разтърсващо емоционален, The Tortured Poets Department звучи точно като Тейлър Суифт, дори при изпълнения и форми, които не е опитвала преди. "Ти не си Дилън Томас, аз не съм Пати Смит", пее г-ца Суифт в едноименното парче. "Това не е хотел "Челси", ние сме съвременни идиоти". Песента, смятат всички, е за Мати Хийли, вокалист на групата The 1975. Звездата не използва имена. Така феновете могат да припознаят и собствените си преживявания и любовни неслуки.

Песента не е критична към певеца. Не, парчето изразява страданието на изпълнителката, че между тях не се е получило.

Обратите не липсват. Как точно това, което си обичал в някого, след това ти изглежда жалко? Чувството е увековечено в The Smallest Man Who Ever Lived. Песента, която Джиленхал чакаше, е So Long, London - Джо Алуин е от метрополиса. I'm pissed off you let me give you all that youth for free - "Ядосана съм, че ми позволи да ти дам цялата тази младост безплатно", пее блондинката, а гневът ѝ отеква като звука от чука, който съдията стоварва, след като е произнесъл смъртна присъда.

Парчето е под номер 5 в албума. Там г-ца Суифт слага песните, които смята за най-важни и издава като сингли. Смъртта също е намерила място сред 31-те диаманта в The Tortured Poets Department. "Тя е албатросът. Тя е тук, за да те унищожи", пее най-успялата изпълнителка.

Спира се и на славата. Прави го в песента Who's Afraid of Little Old Mе? Там разказва как е в светлината на прожекторите, откакто е на 16 години. И след като преди време се подигра на изградения ѝ от медиите образ на вечно влюбващата се мадама, която сменя мъжете като носни кърпички с парчетата Shake It Оff и Blank Space, разбира се, станали хитове, сега г-ца Суифт описва как славата я е изградила като личност. I was tame, I was gentle 'til the circus life made me mean. "Бях кротка, бях нежна, докато циркът "Живот" не ме направи зла", реди рими единствената изпълнителка, станала милиардерка само от музика.

Е, когато става дума за Тейлър Суифт, винаги ще има въпроси и догадки за мъже. Сега медиите нищят Човека на годината на списание Time за 2023 г. (а също и за 2017 г.) заради песента im gonna get you back. "Малко приказки, дълги разходки, преструвам се, че не ме интересува какво си направил. Аз съм "Астън Мартин", който ти бутна направо в бездната, след което избяга и се скри", пее лъчезарната госпожица, наречена съвсем не без право Музикалната индустрия. А звездата от Формула 1 Фернандо Алонсо се състезава точно за "Астън Мартин". И се раздели с приятелката си, когато и Тейлър с Алуин.

Естествено, рекордите не закъсняха. 300 млн. слушания само за ден в "Спотифай" превърна The Tortured Poets Department в най-слушания албум за 24 часа. Така той измести Midnights, отново дело на платиненорусата красавица. Това за пореден път доказа, че само Тейлър Суифт може да победи Тейлър Суифт. А Midnights, издаден през 2022 г., направи немислимото - окупира първите 10 позиции в класацията "Билборд топ 100". Тя е само за САЩ, но може би The Tortured Poets Department ще превземе и глобалната.

Сега въпросът е само един - кои песни от новата си тава г-ца Суифт ще включи в сет листа на мегауспешното си турне The Eras Tour? А докато това се разбере, друго бе потвърдено за пореден път. Тейлър Суифт собственоръчно написа и изпя саундтрака на любовния ни живот и заради това трябва да бъде предпазена на всяка цена!