Рапърите Фючър и Метро Бумин оглавиха класацията на „Билборд“ за албуми (Видео)

Вторият съвместен албум на рапърите Фючър и Метро Бумин - We Still Don‘t Trust You, дебютира на първо място в класацията на „Билборд“ за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителите се изкачиха на първо място с албума си с продадени 127 500 еквивалентни единици за едноседмичен период.

We Still Don‘t Trust You е продължение на предишния съвместен албум на Фючър и Метро Бумин - We Don't Trust You, който дебютира под номер 1 на 6 април с 251 000 продадени еквивалентни единици през първата седмица.

Албумът We Still Don't Trust You зае първа позиция в класацията на „Билборд“ само три седмици след дебюта на We Don't Trust You също под номер 1. Това е най-краткосрочната разлика между издаване на два албума на един и същи изпълнител от 2017 година насам.

За първи път от 2023 година два албума на един и същи изпълнител са в топ 10, като We Don't Trust You се изкачи от 4 на 3-то място. Предишният артист с два албума в челни позиции беше Тейлър Суифт с 1989 (Taylor's Version) и Midnights.

В топ 10 на класацията на „Билборд“ дебютира първата компилация с хитове на рок групата Linkin Park, наречен Papercuts, който стартира под номер 6, съобщи БТА.

Албумът на Бионсе Cowboy Carter падна с една позиция, на второ място, след като две поредни седмици оглавяваше класацията. На четвърто място е Морган Уолън с One Thing at a Time, на пето - Ноа Каан със Stick Season, на седмо място е Бенсън Буун с Fireworks & Rollerblades, на осмо е Сиза със SOS, на девето е Морган Уолън с Dangerous: The Double Album и на десето е Ариана Гранде с Eternal Sunshine.