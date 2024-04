Хозиър оглави класацията на "Билборд" за сингли с песента Too Sweet (Видео)

Хозиър оглави класацията на "Билборд" за сингли с песента Too Sweet, съобщава сайтът на изданието. Ирландският певец и автор на песни се изкачи от второ място в класацията "Хот 100".

За първи път Хозиър оглавява чарта.

Песента Too Sweet дебютира под номер 5. През 2014 г. Хозиър стигна до номер 2 с хита си Take Me to Church.

През 2023 г. ирландецът започна първото си американско турне след пандемията от КОВИД-19.

През тази седмица Сабрина Карпентър прави първото си влизане в топ 10 на класацията за сингли с Espresso под номер 7.

Фючър, Метро Бумин и Кендрик Ламар слязоха до втора позиция в класацията за сингли, след като заемаха първото място в продължение на три седмици с Like That.

На трета позиция е Бенсън Бун с Beautiful Things. Това е една позиция надолу в сравнение с миналата седмица, пише БТА.

Теди Суимс запазва четвъртото си място с песента Lose Control. Преди четири седмици Суимс оглавяваше класацията.

Бионсе се качва на пета позиция с Texas Hold 'Em. В началото на март песента оглавяваше класацията в продължение на две седмици.