Ивет Лалова роди (Снимка)

Ивет Лалова роди. За това съобщи самата тя в своя фейсбук профил. Името на момченцето е Тиаго Колио.

"Благодарим, че ни избра за свои родители. Влюбени сме в теб и сърцата ни са изпълнени с любов", написа лекоатлетката в своя пост.