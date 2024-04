Васил Петров на 60, половината от тях - на сцената

Две кръгли годишнини празнува известният джазпевец Васил Петров - навършва 60 години, както и 30 години на сцената. Рожденият му ден съвпада с Деня на джаза и по традиция винаги прави концерт. Но сега е в Страстната седмица, затова купонът ще е след Великден. “Здраве, Господ да благослови дните, които предстоят, успехи”, си пожелава той.

Вече се подготвя за концертите си с Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Плевенската филхармония, както и за турнето си The Best of Васил Петров, което започва на 9 август от Варна.

Пожелаваме му здраве и пълни зали!