Бандата на Васко Кръпката ще открие единайсетото издание на рокфестивала We are going to Мъглиж, което ще се проведе на поляните край подбалканския град, местност Равня, на 16 и 17 август.

Сред участниците ще бъде още старозагорската група S.E.E., “Антифриз”, DownTown и Spectre of Sanity. По време на втората вечер на сцената ще се качат Cool Den, Sullen But Straight, Nameless Day Ritual и др. И тази година входът за фестивала е свободен.