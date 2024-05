Русенската и Варненската опера гостуват на Люлякови музикални вечери в Ловеч

Тазгодишното издание на Люляковите музикални вечери ще предложи на зрителите два концерта – на 8 и 9 май. В двете вечери, в Драматичния театър, всеки ще може да се докосне до големи и стойностни постижения в изпълнителското и авторското изкуство, предаде БТА.

На 8 май Държавна опера-Русе ще представи концерта „Империята на мюзикъла" с избрани арии от известни мюзикъли. В програмата са включени откъси от мюзикълите „Кабаре", „Цигулар на покрива", Моята прекрасна лейди", „Котките", „Евита", Мамма миа", „Уейтсайдска история", We Will Rock You и др.

На 9 май Държавната опера - Варна ще зарадва публиката с балета „Ромео и Жулиета". Прочутият Шекспиров сюжет за двамата влюбени от Верона се превръща в завладяващ танцов спектакъл, който оживява в новата хореографска версия на Сергей Бобров и балета на варненската опера. Включени са елементи от Шекспировата драма, непоказвани досега в балетни постановки.

Люлякови музикални вечери 2024 са съвместен проект на Община Ловеч и ловчанското читалище „Наука – 1870 г.".

БТА припомня, че историята им датира още от 1933 г., когато ловчалии започват да правят Люлякова гостоприемна седмица. Тогава, освен музикална, е имало и богата съпътстваща програма с различни културни събития от други изкуства. През изминалите вече 90 години Люляковите музикални вечери или седмица на културата минават през различни форми – от гостоприемна седмица, след това в много по-помпозни музикални тържества, които са били под патронажа на Любомир Пипков и Димитър Петков. По-късно прекъсва тяхното провеждане и от 2014 г. отново се възраждат.