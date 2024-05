Имението на Матю Пери в Холивуд се продава за 5 млн. долара (Снимки)

Имението в Лос Анджелис, което Матю Пери купи три месеца преди смъртта си, се продава за 5 млн. долара.

Пери, който почина внезапно на 54 г. миналага година, беше намерен мъртъв във ваната си.

Жилището в Холивуд Хилс се намира на адрес 1479 Rising Glen Road и разполага с три спални и четири бани на огромна площ от 2566 кв. м., върху парцел с площ 9 622 кв. м.

Матю Пери приключи продажбата за 4 995 000 долара на напълно обзаведената къща на 31 май през 2023 г.

Домът се намира на хълмовите над емблематичния Сънсет Стрип. Стените му са стъклени, а в центъра на жилището се намира слънчев вътрешен двор. Откъм улицата къщата предлага уединение с обграждащи я порти и голяма алея, водеща до гараж за два автомобила.

Матю Пери така и не успя да се наслади на дома си, пише Daily mail.

През 2020 г. той продаде къщата си на плажа в Малибу за 12,95 млн. долара и купи за 6 млн. долара имота в стил ранчо в квартал Пасифик Палисейдс в Лос Анджелис, където е и намерен мъртъв.