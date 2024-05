Тед Дансън, Уди Харелсън и Джон Стюарт представят свои подкасти в началото на юни

Звезди, известни с работата си на екрана - Тед Дансън, Уди Харелсън и Джон Стюарт, навлизат в света на подкастите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Актьорите Дансън и Харелсън са подписали договор за продукцията Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (Sometimes), която ще стартира на 12 юни от SiriusXM.

Заглавието е препратка към годините им заедно в ситкома на Ен Би Си "Бар "Наздраве", както и с факта, че участието на Харелсън там е по-ограничено. Той ще работи заедно с Дансън, "когато успее да го намери", отбелязват от SiriusXM.

В подкаста те ще разговарят с хора като Уил Арнет, Кристен Бел, Лора Дърн, Джейн Фонда и други.

Джо Стюарт, който по-рано тази година се завърна в предаването "Дневното шоу" на телевизионния канал "Комеди сентрал", ще прави подкаста "Седмичното шоу". Очаква се той да стартира в началото на юни. Идеята е подкастът да бъде продължение на телевизионното шоу, с гости и по-задълбочени дебати по проблемите, се казва описанието на MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks.

"След дълги размисли, медитация и молитва реших да удължа работната си седмица на два дни", казва Джо Стюарт, цитиран от Асошиейтед прес.