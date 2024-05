Тейлър Суифт запазва първото си място в класацията на „Билборд“ за албуми (Видео)

Тейлър Суифт запазва челната си позиция в класацията на „Билборд“ за албуми с новата си продукция The Tortured Poets Department за трета поредна седмица, съобщи сайта на изданието.

От албума са продадени 282 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Второ място в подреждането заема Дуа Липа с Radical Optimism. Той дебютира в чарта с 83 000 продадени еквивалентни единици. Това е личен рекорд за певицата, отбелязва "Билборд". Radical Optimism е вторият албум на изпълнителката от албански произход, който успява да влезе в топ 10 на класацията. Продукцията на Липа Future Nostalgia от 2020 година достигна до номер 3 в класацията.

На трето място е One Thing at a Time на американската кънтри звезда Морган Уолън с продадени 71 000 еквиваленти единици за отчетния период, пише БТА.

Четвърто място в чарта на "Билборд" е за албума We Don't Trust You на рапърите Фючър и Метро Бумин, от който са купени 61 000 еквивалентни единици. Той слиза позиция спрямо миналата седмица.

Южнокорейската кей поп група „Севънтийн“ влезе в класацията на пето място с албума си 17 Is Right Here. От него са продадени 53 000 еквивалентни единици за отчетния период.