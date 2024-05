Владимир Зомбори спечели "Като две капки вода" и се просълзи на сцената (Галерия)

Актьорът Владимир Зомбори спечели "Като две капки вода" по Нова тв, с образа на Фреди Меркюри и изпълнението на The Show Must Go On. От вълнение той се просълзи на сцената, сълзи се стекоха по лицето и на половинката му Весела Бабинова, която го подкрепяше в залата. Владимир Зомбори спечели с вот на зрителите. На второ място се класира Християна Лоизу.

Финалът се състоя в столичната зала "Арена София", която събра над 11 хиляди зрители и за първи път тв предаване с толкова голяма публика се излъчи директно в ефир. Прецедент бе и до финала да бъдат допуснати всички 8 участници. Преди да стартират изпълненията се появиха два интересни дуета. Любо Киров се появи със свое копие - преобразеният Герасим Георгиев-Геро и двамата изпяха "Има ли цветя". "Дуетът на баджанаците" Веселин Маринов и Димитър Рачков, също в образа на Веско Маринов, пък запяха "Лятна жълта рокля".

На финала на шоуто в журито освен Любо Киров и Веско Маринов, бяха Хилда Казасян и Димитър Ковачев-Фънки. Те обаче нямаха право на глас при определянето на победителя.

Първа пред публиката излезе Джулиана Гани като Ейми Уайнхаус, последваха я Мария като Цеца, Панайот Панайотов като Рой Орбисън,

Елена Атанасова като Елица от дуета със Стунджи. Следващите участници бяха Иво Аръков като Дан Рейнолдс от Imagine Dragons, Християна Лоизу като Валя Балканска, Наско от Б.Т.Р. като Брус Дикинсън от "Айрън Мейдън".

След първото зрителско гласуване напред продължиха Християна Лоизу, Наско от Б.Т.Р., Владимир Зомбори и Иво Аръков. И от тази четворка бе определен големият победител, който си тръгна с чисто нов автомобил.