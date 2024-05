Кендрик Ламар оглави класацията на "Билборд" за сингли

Враждата между рапърите Кендрик Ламар и Дрейк се разпростря и върху върха на класацията на "Билборд" за сингли тази седмица, пише сайтът на изданието.

Песента Not Like Us дебютира под номер едно в Billboard Hot 100, а Euphoria на Кендрик Ламар слезе рязко от трета на 11-а позиция във втората си седмица в чарта. Парчето Like That на Фючър, Метро Бумин и Ламар, което три седмици беше начело, падна от шесто на осмо място. В същото време Дрейк дебютира на седма позиция с Family Matters, пише БТА.

За Ламар това е четвърти път начело на класацията на "Билборд" за сингли, в кариерата си той е имал досега 15 песни в топ 10 на чарта. Дрейк държи рекорда за най-много песни в топ 10 на класацията, като Family Matters е 78-ата.

Втората позиция тази седмица е за Million Dollar Babу на Томи Ричман, която е за втора седмица в чарта. Fortnight на Тейлър Суифт и Пост Малоун пада на четвърто място, след две седмици под номер едно в класацията. A Bar Song на Шабузи слиза от трето на пето място. Сабрина Карпентър заема осмо място с песента Espresso, която бе на четвърта позиция. Бенсън Буун слиза на девета позиция с Beautiful Things, а Lose Control на Теди Суимс е на десето място.