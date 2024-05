Зомбори триумфира с песен 13 години след като губи на финала “Х Фактор”

Може би още от първото предаване на 12-ия сезон на "Като две капки вода" победителят е Владимир Зомбори. От сцената на най-гледаното телевизионно предаване актьорът още от самото начало се превърна в любимец на огромната зрителска аудитория.

Затова и официалната му победа в епичния финал на шоуто в зала "Арена София" пред повече от 10 000 души удовлетвори напълно феновете. Феноменалната му имитация на Фреди Меркюри с култовата песен The Show Must Go On остави и жури, и публика възхитени, но в същото време това е и личният музикален триумф на Зомбори - признание за певческия му талант, закъсняло с цели 13 години.

Всъщност още през 2011 г. харизматичният артист стига до финал на "Х Фактор", но тогава, за съжаление, се класира като първия отпаднал от последната голяма надпревара.

Но ето че подобаващата оценка не закъсня и публиката сама го короняса.

През последните няколко години Зомбори успява да прави страхотно впечатление с всичките си роли, които систематично му помогнаха да прелъсти хората в театъра, пред малкия и пред големия екран.

СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

В началото името му звучи странно и предизвиква въпроси за произхода. Самият той разказва, че ударението на фамилията му е на първата сричка. Семейната история започва с прадядо му, който пристига в България от Австро-Унгария като придворен сладкар на цар Фердинад. Имал е три сладкарници в София и е правел дори играчките за коледната елха от захар. След 1944 г. майсторът сладкар е бил изселен в Хисаря, а после се премества в Пловдив, където се ражда Владимир.

Като дете той мечтае да стане пожарникар и космонавт, но през рисуването и сценографията стига до актьорското майсторство в класа на проф. д-р Атанас Атанасов.

Със сигурност именно неговата харизма и игра пред камерата в главната роля на Филип и в партньорство с Елена Телбис като Елина може да се определи за една от точните съставки за успех на сериала "Вина" на БНТ. Поредицата се превърна в сензация още с първия си сезон през 2023 г. и зрителите се влюбиха в историята за наследствената винарна и намирането на неочакваната любов.

Филип Янг (в ролята Владимир Зомбори) трябва да вземе решение относно чувствата си към Марта и Елина. Снимка: Инстаграм

Същата година е много успешна в професионален план за актьора, който получи отлични отзиви и с превъплъщението си в образа на насилника Камен във филма "Игра на доверие", режисиран от Мартин Макариев и по идея на Яна Маринова.

Продукцията засяга тежките теми за физическото и психическото насилие, а за Зомбори работата е предизвикателна най-вече с това, че за първи път трябва да влезе под кожата на негативен персонаж.

Дотогава се изявява само в обувките на положителни герои, но се оказа, че и да е "лош" му отива.

Зомбори в "Игра на доверие" заедно с Луиза Григорова

Сред ролите, които изиграва, са тази на Тишо в трагикомичния филм "Миграцията на паламуда" на режисьора Людмил Тодоров, Стоилко в историческата драма "Воевода" на режисьора Зорница София, Христо в драматичния филм "Дъвка за балончета" на режисьора Станислав Тодоров-Роги, учителят по философия Методи Иванов в уеб сериала "Следвай ме", Огнян в драматичния сериал "Пътят на честта", Мъжът в късометражния сериал "Seen", Мирослав Огнянов в сериала "Мен не ме мислете", Ковачки в трилъра "В сърцето на машината" на режисьора Мартин Макариев, Димитър Драганов в драматичния сериал "С река на сърцето".

Изглежда, че освен талант артистът има и усет за подходящите проекти и роли. Неслучайно се оказва в центъра на най-обсъжданите телевизионни, кино- и театрални събития.

СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

Изключително успешно е и първото партньорство на сцената с неговата половинка - актрисата Весела Бабинова, с която имат дъщеричка - Йоана. На сцената двамата играят блестящо в главните роли в пиесата "Заклеваш ли се в децата?" на Саломе Льолуш, дъщерята на големия френски режисьор, сценарист и актьор Клод Льолуш, в прочит на режисьора Крис Шарков.

Самата Бабинова само преди месец спечели "Икар" за главна роля за моноспектакъла "Пистолет в торнадо". Разбира се, по време на премиерата на това впечатляващо и изтощително за актрисата представление Зомбори я следеше възхитен от първите редове и всячески я подкрепяше. Така, както тя го аплодираше на финала на "Като две капки вода".

Весела Бабинова СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

Двамата споделят и личния, и професионалния си живот с една и съща страст.

Зомбори често казва, че тя вярва в него като актьор повече, отколкото той вярва в себе си и в същото време той вярва в нея като актриса повече, отколкото тя самата.