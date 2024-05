В Кан просълзената Бинош определи Мерил Стрийп като “международно съкровище”

Има българско присъствие във филми на кинофестивала - Мария Бакалова във филм за Тръмп и Константин Божанов, режисьор на "Безсрамните"

Ти промени начина, по който гледаме на жените в киното, и ни подари нов образ на самите нас. Ти си международно съкровище.

С тези думи френската актриса Жулиет Бинош се обърна към американската звезда Мерил Стрийп, преди да ѝ връчи почетната “Златна палма” на откриването на 77-ото издание на Международния филмов фестивал в Кан във вторник.

74-годишната холивудска актриса вече има зад гърба си почти всички големи отличия в киното и е с рекорд за номинации за наградата “Оскар” - 21, като има получени три статуетки.

Последния път, когато бях тук, вече бях майка на три деца, щях да навърша 40 и мислех, че кариерата ми е приключила. Това не беше нереалистично очакване за актрисите по онова време. Единствената причина, поради която съм тук тази вечер, е заради талантливите артисти, с които съм работила, включително мадам ла президент (обръщайки се към режисьорката Грета Геруиг, която е председател на тазгодишното жури) и публиката, която е тук.

Така Стрийп благодари на Кан в емоционалната си реч, че отново я прие след 35 години. Тогавашното ѝ участие на фестивала беше заради филма “Вик в тъмнината”.

Актрисата завърши речта си, като благодари на публиката, че все още не ѝ е омръзнало лицето ѝ. Майка ми, която обикновено е права за всичко, ми каза: “Мерил, скъпа моя, ще видиш - всичко става толкова бързо. Толкова бързо”. Така и стана, с изключение на речта ми, която е твърде дълга”.

Просълзена беше и Жулиет Бинош, която се обърна към Мерил Стрийп с думите: Караш ни да се чувстваме, сякаш си ни подхранила. Откъде идва това - страст, любов, такава ли си родена? Не знам, но в теб има вярващ, който ми позволява да вярвам. След което изброи някои от най-емблематичните роли на холивудската легенда като: “Изборът на Софи”, “Извън Африка”, “Джули и Джулия”, “Дяволът носи “Прада” и др.

Цялата зала беше на крака и аплодираше Стрийп 2 минути, а наградата ѝ беше връчена под съпровода на песента Dancing Queen от култовия филм “Мама миа”.

Първият фестивален ден в Кан премина под прожекторите на червения килим, а един от първите гости беше кучето Меси от филма "Анатомия на едно падане".

По него минаха и членовете на тазгодишното жури, съставено от сценаристката Ебру Джейлан, актьорите Лили Гладстоун, Ева Грийн, Омар Си и Пиерфранческо Фавино, режисьорите Надин Лабаки, Хуан Антонио Байона и Хирокадзу Корееда.

Кинофестивалът беше открит с френската комедия на Куентин Дюпи “Второто действие” с участието на Леа Сейду, Луи Гарел, Венсан Лендон, Рафаел Кенар и др. Актрисата Джейн Фонда беше сред гостите на фестивала. Снимка: "Ройтерс"

С елегантни и красиви тоалети се появиха звездите по червения килим. Сякаш червеното, бялото и черното доминираха в избора на цвят на роклите в първия ден от фестивала на Френската Ривиера. Сред гостите бяха Хайди Клум, Джейн Фонда, френската звезда Еманюел Беар, актрисата Хелена Кристенсен и др. По червения килим идните дни се очаква да преминат и звезди като Ема Стоун, Ана Тейлър-Джой, Деми Мур, Селена Гомес, Никълъс Кейдж. Хайди Клум беше сред гостите на фестивала. Снимка: "Ройтерс"

В Кан своите премиери ще имат “Фюриоза: Сага за “Лудия Макс” на Джордж Милър, “Мегалополис” на Франсис Форд Копола, дългоочаквани нови продукции като “Партенопа” на Паоло Сорентино, “Видове доброта” (Kinds of Kindness) на Йоргос Лантимос, “Хоризонт: Американска сага” на Кевин Костнър, “Птица” на Андреа Арнолд и др. Омар Си, Грета Геруиг и Лили Гладстоун, част от журито, позират за селфи на червения килим. Снимка: "Ройтерс"

Биографичният филм за Доналд Тръмп “Стажантът” (The Apprentice), в който номинирата за “Оскар” Мария Бакалова играе първата му жена - Ивана Тръмп, също е избран да се състезава за престижната награда “Златна палма”. В лентата тя си партнира с актьора Себастиан Стан, който ще изиграе Тръмп. Продукцията, чийто режисьор е Али Абаси, разказва за живота на Доналд Тръмп на младини.

Две жени в Индия трябва да защитят любовта си в едно патриархално общество и закоравелите му вековни традиции. За това разказва “Безсрамните” (The Shameless) - вторият филм с българско участие, който се състезава в категорията “Особен поглед”. Той е дело на режисьора и сценарист Константин Божанов, познат от работата си по ленти като “Аве” и “И после светлина”. Филмът, копродукция на България, Швейцария и Франция, ще се бори за награда с още 14 заглавия. Екипът на филма “Второто действие” Снимка: "Ройтерс"

Към конкурсната програма бе добавена и лентата The Seed of the Sacred Fig на режисьора Мохамад Расулоф, който напусна Иран след присъда за 8 години затвор и бичуване с камшик.

Фестивалът продължава до 25 май, когато ще бъде официално закрит, а на 21 май олимпийският огън ще достигне до Фестивалния дворец в Кан.

Останалите две почетни награди “Златна палма” ще бъдат връчени в рамките на фестивала на “бащата” на “Междузвездни войни” - Джордж Лукас, и на студио “Гибли” на японския анимационен режисьор Хаяо Миядзаки.

Имаше опасения, че откриването в Кан ще мине под знака на секс скандали и стачка. Очакваше се, че церемонията може да бъде залята от обвинения в духа на движението #AзСъщо (#MeToo). Часове преди началото девет жени, повечето анонимни, обвиниха френския филмов продуцент Ален Сард в сексуално посегателство или изнасилване, когато са били непълнолетни или съвсем млади актриси. Според “Фигаро” организаторите са сформирали кризисен екип в случай на евентуалното оповестяване на имената на 10 фигури от филмовата индустрия по обвинения в сексуално насилие в деня на откриването.

Освен това беше планирана и стачка на служителите, което създаде опасения от отмяна на церемонията.