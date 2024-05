Рокаджията Данчо Караджов пее в диско концерти

20 града са точките на турнето с Маргарита Хранова, Влади Славов и “Трамвай 5”

Рокаджията Данчо Караджов се включва в диско турне, с което популярни имена ще ни върнат в 80-те години на миналия век. С него на сцената ще са Маргарита Хранова, Владислав Славов и “Трамвай 5”.

В концертите Данчо Караджов ще пее сам, без “Сигнал” . Цялата му кариера е свързана с рока и не обещава да стане диско звезда, но ще зарадва феновете с различен аранжимент именно в този стил на хита на “Сигнал” - “Може би”, направен преди две години. И ще звучат любими хитове на бандата “Жадувам”, “Сбогом”, “Зелени сигнали”.

“Трамвай 5”, Маргарита Хранова и Влади Славов също ще припомнят на публиката както български дискотечни парчета от близкото минало, така и западни хитове. Специално за турнето всички те заедно с Данчо Караджов са подготвили български варианти на Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) на АВВА и We Are the World, с текст срещу войната. И двете BG версии са дело на Влади Славов.

Турнето “Годината на диското” ще обиколи над 20 града.