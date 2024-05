Крис Хемсуърт вече има звезда на Алеята на славата (Видео, снимки)

Крис Хемсуърт беше удостоен със своя звезда на Алеята на славата. На церемонията присъстваха родителите на звездата от „Тор" Леони и Крейг, съпругата му Елза Патаки и две от трите им деца. Крис благодари на половинката си за подкрепата. „Тя загърби своите мечти, за да подкрепи моите", допълни актьорът.

Колегата на Хемсуърт от поредицата „Отмъстителите" - Робърт Дауни Джуниър, също присъства на церемонията. Той каза, че Крис има „заразителен австралийски чар" и е „забележителен човек". Chris Hemsworth obtuvo finalmente su estrella en el Paseo de la Fama. pic.twitter.com/kDLwLr9Vu6 — Mundo Vengador (@IniciativaV) May 24, 2024

Забавната част от събитието беше, когато Дауни каза, че е помолил трима от актьорите от „Отмъстителите" да опишат Хемсуърд с няколко думи.

Джеръми Ренър, който играе Ястребово око, нарича колегата си „абсурдно, досадно невероятен". Марк Ръфало, известен като Хълк от поредицата, определя актьора като „приятел от работното място", а Крис Евънс - като „втория най-добър Крис". Chris Hemsworth and his family pose with his star on the Hollywood #WalkOfFame. pic.twitter.com/CxdktKpK0m — Entertainment Tonight (@etnow) May 23, 2024