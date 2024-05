Благододаря на фестивала в Кан за възможността да се срещна и да прекарам малко време с някои от най-големите ми идоли - актрисите, които винаги са ми били вдъхновение. Това написа актрисата Мария Бакалова във фейсбук профила си, споделяйки снимки с прочути актриси, вдъхновили я да поеме по същия път. Мария Бакалова с Кейт Бланшет Снимка: Фейсбук/Maria Bakalova

"Правя този пост, за да покажа признателността си към тези невероятни жени", допълни тя. Мария Бакалова с Изабел Юпер Снимка: Фейсбук/Maria Bakalova

На снимките Бакалова позира до Деми Мур, Кейт Бланшет, Изабел Юпер и Даян Крюгер. Мария Бакалова с Даян Крюгер Снимка: Фейсбук/Maria Bakalova