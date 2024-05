Васко Василев изнесе концерт на Айфеловата кула (Видео, снимки)

Световноизвестния български цигулар Васко Василев изнесе концерт на Айфеловата кула в Париж.

На престижната сцена се качиха и солисти от британската кралска опера Ковънт Гардън.

Бурни аплодисменти последваха виртуозните изпълнения на Паганини, Пиацола, Масне.

Изненадата обаче дойде от българското „криво хоро", изсвирено от едни от световните звезди на струнните инструменти в момента.

Организатор на концерта е българският културен институт във френската столица.

„За мен е много култово да съм тук. Мисля, че след миналата година, когато имах щастието да свиря за коронацията на крал Чарлз III", сподели Васко Василев.

По думите му концертът на Айфеловата кула ще е неговият супер спомен от 2024 г., пише bTV. Posted by Desislava Bineva on Sunday 26 May 2024