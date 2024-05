Тейлър Суифт продължава да е на върха

Американската певица Тейлър Суифт е начело на класацията за албуми на "Билборд" за пета поредна седмица с The Tortured Poets Department, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителката в момента е на турне в Европа, което е част от световната й обиколка Eras. Тя започна в САЩ през март 2023 г., а от началото на май т.г. Суифт има концерти и на Стария континент.

Тя издаде The Tortured Poets Department на 19 април. Това е първият албум, който остава начело на чарта на "Билборд" в продължение на пет седмици след One Thing at a Time на кътри звездата Морган Уолън преди около година.

От продукцията й за отчетния период са продадени 378 000 единици.

На втора позиция в класацията на "Билборд" се нарежда Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш. Певицата дебютира в подреждането тази седмица. От продукцията й, издадена на 17 май, са продадени 339 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Певицата обяви, че подготвя и световно турне за представяне на албума. Планирано е то да започне на 29 септември от Канада и да продължи до юли 2025 г.

На трето място е One Thing at a Time на американският певец Морган Уолън с продадени 75 000 еквиваленти единици за отчетния период.

Четвърто място в чарта на "Билборд" е за албума One of Wun на рапъра Гъна, от който са купени 56 000 еквивалентни единици. Той слиза с две позиции спрямо миналата седмица.

На пета позиция е We Don't Trust You на рапърите Фючър и Метро Бумин, който е място надолу спрямо изминалите седем дни. От него са продадени 48 000 еквивалентни единици за отчетния период, съъобщава Дир.бг.