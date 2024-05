Балетът на Националната опера гостува на фестивала „Sounds of Oradea"

Третото издание на Международния фестивал „Sounds of Oradea" ще се проведе между 14 и 16 юни и ще зарадва публиката с три изключителни шоу програми в популярни културни пространства в града. Откриването и закриването са на „Площад Съединение", а едни от концертите е в залата на Държавната филхармония.

Балетът Софийската опера ще закрие фестивала на 16 юни със спектакъл, наситен с изящество и емоция. На сцената на площада ще бъдат представени откъси от "Спящата красавица" от Чайковски, "Дон Кихот" от Минкус, "Жизел" и "Корсар" от Адам, "Кармен-сюита" от Бизе-Шчедрин. Сред изпълнителите са звездите на националния балет Марта Петкова, Катерина Петрова, Никола Хаджитанев, Цецо Иванов, Фредерико Пинто.

Световноизвестната оперна певица Анжела Георгиу ще открие фестивала на 14 юни. Ще я съпровожда държавната филхармония на Орадеа под диригентството на Давид Хименес Карерас. Неини партньор ще бъде тенорът Теодор Илинкай.

На втората вечер 15 юни ще свири „The Prague Cello Quartet" – забележителен ансамбъл от четирима талантливи музиканти, завършили престижни музикални академии. Концертът на 15 юни е в Държавната филхармония и включва интерпретации на класически произведения, както и джаз, рок, поп и музика от филми.

Артистичен директор на този фестивал е каталунският диригент Давид Хименес Карерас, племенник на известния тенор Хосе Карерас.

Всички събития започват в 20:30 ч.

Втората вечер на фестивала ще прекараме с The Prague Cello Quartet – забележителен ансамбъл от четирима талантливи музиканти, завършили престижни музикални академии. От дебюта си на музикалната сцена през 2006 г., The Prague Cello Quartet са създали над сто завладяващи музикални аранжименти и са се изявявали на реномирани сцени в различни краища на света, включително Япония, Китай, Южна Корея, Колумбия и, разбира се, цяла Европа.

Софийската национална опера ще закрие третото издание на фестивала Sounds of Oradea с балетен спектакъл, наситен с изящество и емоция, изпълнен от признати танцьори от цял свят. Шоуто се провежда на 16 юни от 20:30 ч. в Piata Unirii.

Билетите за представленията ще бъдат пуснати в продажба скоро онлайн, на платформата bilete.ro и на касата на Държавната филхармония на Орадя.

И на това издание публиката ще има възможност да закупи фестивален абонамент. Фестивалът Sounds of Oradea (SO Festival) е събитие, проектирано и организирано от Visit Oradea (Асоциация за насърчаване на туризма в Oradea и региона) и кметството на Oradea.

