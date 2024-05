The Best of Goran Bregovic се казва концертът, който известният изпълнител ще представи в Пловдив. Емблематични хитове като Mesecina, Kalashnikov, Beauty Sonata и Bella Ciao ще изпее той за първи път на стадион “Христо Ботев” в Пловдив на 11 септември.