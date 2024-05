Кори Тейлър от Slipknot открива горещото рок лято в Борисовата градина

На колодрума в София очакваме още Брус Дикинсън, Megadeth, Five Finger Death Punch, The Smile

Кори Тейлър открива горещото рок лято на столичния колодрум в Борисовата градина. В четвъртък вечерта е първият от поредицата концерти Sofia Solid.

Кори Тейлър е лидер на американската метъл банда Slipknot, с която спечели "Грами" през 2005 г. Легендарната група е активна и до днес, но лидерът Кори Тейлър е повече от продуктивен и извън нея. Има друга група - Stone Sour, с която започва кариерата си в началото на 90-те, а от 2020 г. издава албуми като солов изпълнител и обикаля света с отделни турнета.

София e третата спирка на Кори Тейлър в европейското му турне. Той вече беше в Истанбул и Атина, а след шоуто в Борисовата градина заминава за Букурещ.

Освен песните от трите солови албума Кори Тейлър изпълнява на живо големите хитове на страничната си рок банда Стоун Соуър, както и тези на основната си група Слипнот. Включително и Before I Forget, с която спечелиха най-престижната музикална награда.

През 2022 г. Slipknot гостуваха на фестивала Hills of Rock в Пловдив. Тогава музикантите излязоха на сцената с емблематичните си маски. В София обаче Тейлър ще застане пред феновете с лицето си като солов изпълнител.

Милионите фенове на Кори Тейлър и групите, на които е лидер знаят, че освен музикант, той е автор на книги и актьор във филми на ужасите.

Кори Тейлър не е единственият емблематичен вокалист н аголяма банда, който ще пристигне у нас като солов изпълнител на Sofia Solid.

На 16 юли на колодрума излиза легендарният Брус Дикинсън от Iron Maiden, който преди преди два месеца издаде 7-ия си солов албум The Mandrake Project. В шоуто си Дикинсън изпълнява само парчета от дългата си солова кариера. И той като Кори Тeйлър има много странични занимания. Освен певец, композитор и текстописец, Дикинсън е професионален авиопилот, радио и ТВ водещ, историк, фехтовач, продуцент, пивовар и писател. Брус Дикинсън обикаля света с новия си албум.

Преди него обаче на Колодрума ще свирят любимците на българските метъл фенове Megadeth - на 15 юни, страничната група на Том Йорк от Radiohead - The Smile на 18 юни, експлозивните рок титани Five Finger Death Punch - на 2 юли. Те ще закрият Sofia Solid, но само след няколко дни, на 19-и същия месец в Арена София се завръщат Judas Priest, а между 25 и 27 юли е големият фестивал Hills of Rock в Пловдив, където хедлайнери в различните дни са са Korn, Bring Me The Horizon и Amon Amarth. Кулминацията естествено ще е в Бургас на 6 август, когато на пристанището в Бургас ще пее Lenny Kravitz.