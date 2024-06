Дженифър Лопес отмени лятното си турне

Дженифър Лопес отмени всички дати от лятното си турне през 2024 г., съобщи електронното издание Дедлайн, цитирано от БТА.

В изявление на официалната си уеб страница певицата се извини на почитателите си, че ги разочарова. Тя ги увери, че „не бих направила това, ако не бях сигурна, че е абсолютно необходимо. Обещавам да ви се реванширам и че отново ще бъдем заедно", написа певицата.

Представители на Live Nation, които са промоутъри на турнето This Is Me... Live, казаха, че „Дженифър си взема почивка, за да бъде с децата, семейството и близките си приятели".

През март бяха отменени седем концерта от турнето й, което е първото от пет години. Продажбите на билети са ниски. През април турнето This Is Me...Now бе ребрандирано на This Is Me...Live/The Greatest Hits с очакването, че познатите парчета от репертоара й ще допринесат за увеличаване на продажбите на билети. Най-популярните й хитове са от албуми, издадени преди 22 г. и преди 10 г. - Jenny from the Block, If You Had MY Love, I'm Real и Ain't It Funny.

Певицата и актриса през последните седмици е ангажирана с представянето на филма "Атлас" на Нетфликс, в който играе.

Рок дуото „Блек Кийс" тази седмица също отмени северноамериканската част от световното си турне. Датите са концертите внезапно изчезнаха от официалните страници на групата, но почиаттели се оплакаха, че билетите са били доста скъпи, от 100 до 300 щатски долара.