Легендарният Клинт Истууд навърши 94 години (Снимки)

Холивуд често променя мъжкарския образ. Всяко десетилетие има свой собствен герой и куп емблематични фрази. Майсторската игра често оставя повече от една запомняща се роля - понякога става и пример. Клинт Истууд носи тази дарба през дългата и активна филмова кариера, а днес, когато вече е на 94 г. е редно да обърнем внимание на един бурен и интересен живот, където киното е само инструмент за изковаването на една легенда.

Клинтън Истууд Младши е роден на 31 май 1930 г. в Сан Франциско. Първите години от детството преминават в много пътешествия, тъй като семейството му е принудено да оцелява в Голямата депресия. Пиемонт се оказва достатъчно гостоприемен и през следващите 19 години, младият Клинт ще завърши гимназия и техническо училище.

Талантът и любовта към филмовото изкуство са много далече от младежа, те просто не съществуват. Взимайки своето образование, Клинт започва да работи най-различни странни професии. Работи на преса за сено, за известно време е дървосекач, кара камиони, а в един момент работи в стоманена леярна. В началото на 50-те години получава повиквателна за армията и служи във Форт Орд.

Там работи като инструктор по плуване. Армейската сага продължава 3 години и след уволнението, Истууд се ориентира към Лос Анджелис. Преди да стигне до града на ангелите, Истууд има близка среща със смъртта. Самолетът от военната база изпитва механични проблеми и в един момент започва да пада. По думите на Истууд:

"Всичко се обърка. Радиото спря да работи, кислородът свърши и накрая останахме без гориво. Самолетът падна близо до Рейъс, Калифорния и потъна в океана. Започнахме да плуваме, беше октомври или ноември, водата беше ледена. По-късно разбрах, че точно тази точка е развъдник на белите акули и се радвам, че не знаех този факт тогава, защото най-вероятно щях да умра."

В градския колеж изкарва няколко курса и се изхранва като зарежда коли на бензиностанция.

Истууд има физическите данни да завърта главите на дамите около себе си. Той е висок, строен и харизматичен, когато говори, гласът му е дълбок, но и малко дрезгав. Благодарение на точно тези качества, Истууд печели вниманието на Universal, които са готови да го наемат, макар и да няма никакъв особен опит.

Първите два филма излизат през 1955 г. и Истууд има минимално присъствие. Той признава, че Холивуд е известен със своята колебливост. Обикновено Истууд е трябвало да участва в няколко филма за по 5-6 минути, а след това чака с месеци за следващата изява. През онова време живее от чек до чек, а понякога се надява на чудо през гладните години. Много от неговите колеги работят в театъра и телевизията, като се надяват, че чудото ще се случи всеки момент.

За мнозина, то никога не идва. Веднъж Истууд пише писмо на Били Уайлдър, който е спечелил своята награда "Оскар" за най-добър филм. Двамата са срещали и разговаряли, а Истууд се надява, че ще получи ролята на Чарлз Линдберг. Тъй като актьорът още няма много опит, предлага още една среща, в която двамата да поговорят и да направят една велика роля. Истууд моли Уайлдър да не се явява на кастинг, защото това го затруднява много повече. Уайлдър избира Джими Стюърт за главната си роля и никой не е сигурен дали изобщо е прочел писмото.

Големите успехи идват около 3 години по-късно, когато телевизионната поредица Rawhide стартира. Клинт е преминал през доста депресивни моменти, на кастинга чака с още десет негови копия. Най-неприятният момент е, че от стаята на режисьора всеки актьор е призоваван като добитък, а не като човешко същество. Това е времето, с което Истууд успява да спечели сърцата на публиката и мнозина забелязват, че всеки следващ епизод е по-добър. Актьорът е категоричен, че ще се бори със зъби и нокти и ще се наложи в тази индустрия.

Скокът напред идва в момент, когато Холивуд трябва да го маркира като стар за снимки.

През 1959 г. е уволнен от Universal, защото имал крив зъб и адамовата му ябълка стърчала твърде много. Вратата е посочена и на Бърд Рейнълдс, който също не ставал за актьор. На изхода и двамата се усмихват, но Рейнълдс сияел, защото можел да се научи на актьорско майсторство, а Истууд не можел да промени адамовата си ябълка.

След сериозен старт, Клинт получава и други интересни покани. Серджо Леоне е видял таланта и е готов да го привлече за някой спагетен уестърн. Първото заглавие в тези проекти е "Man with No Name". След това идват и филми като "A Fistful of Dollars" - римейк от Акира Куросава и "Yojimbo" - "For a Few Dollars More", "The Good, the Bad and the Ugly". Любопитен факт е, че в "A Fistful of Dollars", Истууд получава ролята, защото не е алчен.

По това време Джеймс Кобърн е можел да приеме, но искал 25 хиляди долара. Другият избраник за лентата е Чарлз Бронсън, който не искал много пари, но пък бил изумен от сценария и го обявил за един от най-лошите, които някога е чел. Истууд се съгласил на 15 хиляди долара и това е една от основните причини да получи водещата роля.

В хода на своята кариера, актьорът ще има и някои много странни предложения. Извикан е да играе агент 007, да бъде Джон Маклейн в "Умирай трудно" и дори да бъде следващия "Супермен". Франсин Форд Копола дори се надява, че ще успее да го вербува за главната роля в "Апокалипсис Сега", но Клинт няма никакво намерение да остане във Филипините за 16 седмици.

В други заглавия като "Man With No Name", Истууд признава, че е имал особени ритуали. Любимото пончо от трите посочени филма никога не е било изпрано и Истууд го носи в трите големи филма в продължение на точно 3 години. Клинт признава, че е искал да го изпере, но се страхувал, че ще се разпадне. Актьорът пази този кино артефакт и до днес.

След серията от хитове, актьорът не чака много, за да се радва на следващото предизвикателство от поредицата си. През 70-те години се ражда и "Dirty Harry". Клинт отново не е водеща фигура за тези филми. Мнозина са се надявали, че ще привлекат Франк Синатра или ще се спрат на Робърт Митчъм.

Клинт получава телефонно обаждане с оферта. Актьорът е изненадан и пита какво е станало със Синатра, а отговорът го шокирал - Франк не можел да държи оръжие. Останалото е история, която всеки може да гледа. Филмовата кариера на Истууд печели нови върхове, но впечатляващо заглавие винаги ще бъде Escape from Alcatraz, пресъздаващ историята на истинския беглец Франк Лий Морис. Любопитен факт е, че един от бегълците се опита да се свърже с медии преди няколко години и се твърди, че представя адекватна информация за бягството, която никой друг не знае.

Няма информация дали наистина се е предал или не. Клинт изиграва своите роли в киното и в един момент прави един особен преход - създава филми. Първият се ражда през 1971 г. със заглавието "Play Misty for Me". Общият брой филми са 43. Истууд се оказва точно толкова добър в това начинание, колкото и в самите филми. Любопитен факт е, че за всеки филм заснема само една сцена и никога не повтаря. Истууд просто не търси втори дубъл. Ако някой поиска втори дубъл, Клинт не се съгласява, за да не губи времето на всички.

Истууд влиза в политиката за точно две години като кмет на град Кармел, Калифорния. Не се е опитвал да следва стъпките на Арнолд Шварцнегер, а е искал да построи малка сграда. Клинт завежда дело и го печели в съда, но е толкова мотивиран, че решава да се кандидатира за кмет.

При първите избори печели със 72.5% от гласовете. По време на неговото управление, градът приема нови закони и позволява по-лесното строителство и възстановяване на стари сгради. Истууд отваря библиотека за деца, премахва закона за продажба на сладолед и консумирането му на открито и също така води нови туристи в града. За мандата си не взима нито цент.

Истууд винаги се е радвал на женско внимание. Първата му съпруга е Маги Джонсън - модел от Лос Анджелис. Двамата се запознават на уредена среща и след 6 месеца се женят. След десет години се разделят, защото Истууд има афера с колежка от киното - Роксан Тунис. От нея има една дъщеря, но романсът е сравнително кратък. Истууд продължава своите отношения с Джонсън, защото двамата не се развеждат до 1984 г. От тази връзка има още две деца. През 1977 г. се влюбва в Сондра Лок - още една актриса. Романсът трае 12 години и още четири филма на снимачната площадка.

През 1989 г. Клинт се влюбва в стюардесата Джейсилин Рийвс. От нея има син и дъщеря. През 1990 г. се запознава с Франсис Фишър и Рийвс остава на заден план. Фишър задържа мачото за 5 години и също ражда дъщеря - Франческа. Дина Руиз е следващата съпруга, която печели сърцето на Истууд. Двамата сключват брак през 1996 г. и една година по-късно Истууд има още една дъщеря. Общият брой на децата е седем, като много често има и семейни сбирки, които папараците обожават. По време на творческата си кариера, Истууд успява да спечели няколко награди "Оскар", както и да допълни колекцията на Мерил Стрийп с награда "Оскар" за най-добра женска роля, пише dir.bg.