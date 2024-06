Кейт и Уилям се сбогуваха с вдъхновяващия Роб Бъроу, който си отиде на 41 г.

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха трогателен пост в Х по повод смъртта на вдъхновяващата бивша звезда на ръгбито, който страдаше от заболяване на моторните неврони Роб Бъроу, който си отиде на 41 г.

„Легенда на Ръгби лигата, Роб Бъроу имаше огромно сърце - отбелязаха Уилям и Кейт. - Той ни научи, че „в свят, пълен с нещастия, трябва да се осмелим да мечтаем". Катрин и аз изпращаме нашата любов на Линдзи, Джаксън, Мая и Мейси." Под поста Уилям е поставил инициала си W. A legend of Rugby League, Rob Burrow had a huge heart. He taught us, ‘in a world full of adversity, we must dare to dream.’ Catherine and I send our love to Lindsey, Jackson, Maya and Macy. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 2, 2024