С френски шик завърши първият сезон на "Съкровени гласове"

От Масне, през Равел и Гуно, до Сен-Санс и Бизе - първият рецитал в България на сестрите Клементин и Сара Марген беше истински празник на френската музика, изискания стил, завладяващите страсти и диалога между културите и епохите.

Световноизвестното мецосопрано и виртуозната пианистка пристигнаха у нас по покана на оперната прима Соня Йончева и изнесоха самостоятелна програма на 31 май в София в рамките на първия сезон "Съкровени гласове", на който сложиха подобаващ и емоционален финал.

Сред публиката бяха посланикът на Франция в България Н.Пр. Жоел Мейер, родни оперни изпълнители, музикални критици, ценители и почитатели, а някои посетители бяха дошли от други населени места специално за изявата на френското дуо. Самата Клементин Марген пристигна в София директно от Ню Йорк, където гастролираше в продължение на месец и половина в главната роля в новата продукция на "Кармен" на престижната сцена на Метрополитън опера. Именно с нейната ария тя предизвика и едни от най-бурните аплодисменти в София. Близкият и топъл контакт на оперната певица, включително слизането ѝ на два пъти от сцената и пеенето насред залата, в непосредствена близост до публиката, предизвика бурна и сърдечна реакция от родните меломани.

Комбинацията между популярни и обичани мелодии, по-рядко изпълнявани песни, класически финес и непоколебима вокална техника накара зрителите в зала "България" освен да се насладят на изпълненията, също така да се срещнат и поздравят лично двете сестри, които на финала на концерта дори запяха заедно.

Сара Марген зарадва публиката с няколко солови изпълнения на пиано, а в един от общо трите биса след основната програма Клементин Марген очарова българските ценители и с композиция на английски език. След края на програмата - при срещата с почитателите - такъв жест поднесе към гостуващите френски артистки и родната джаз легенда Мими Николова, която лично ги поздрави с джаз стандарта "You Go Тo My Head", записана в оригинал през 1938 г. от прочутата американска певица Били Холидей.

"Щастлива и удовлетворена съм от успеха на нашия първи сезон "Съкровени гласове", в чийто афиш представихме пред българската публика красива палитра от толкова характерни оперни артисти като Исмаел Жорди и Рубен Агире с "Испански страсти", Фреди де Томазо и Одри Сен-Жил с "Под звездите на Наполи", Якуб Юзеф Орлински и Михал Биел с "Красота и думи", Фатма Саид и Джоузеф Мидълтън с "Египетско слънце" и Клементин и Сара Марген с "Париж и нощта", както и програмата ми "Прераждане" заедно със концертмайстора Зефира Вълова и оркестър "Изкуството на барока" - всички тези мои колеги носят своя отличителен почерк в класическото изкуство. За мен това ще са имената на големите оперни сцени в следващите 20 години и държах моята родна публика да има пряк контакт с тях още сега!", сподели Соня Йонева.

Тя добави: "През втория сезон на "Съкровени гласове" насочваме вниманието към едни от най-утвърдените и виртуозни световни изпълнители, за да ги покажем в тяхната интимна музикална същност и необятните им гласови възможности. Бъдете с нас и тогава!"

Ето кои са световните артисти от календара на "Съкровени гласове 2": 03 декември 2024 – оперната ни прима Соня Йончева, 19 март 2025 – неповторимият полски тенор Пьотр Бечала, 02 април 2025 – емблематичният мексикански тенор Роландо Вийязон

31 май 2025 – феноменалното американско мецосопрано Джойс ДиДонато