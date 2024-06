Отнеха короната на "Мис България" от Елизабет Кравец

Елизабет Кравец, която спечели конкурса "Мис България" през 2023 г., ще трябва да се сбогува с короната си. Това стана ясно от решение, публикувано във фейсбук страницата на конкурса.

В него се посочва, че Кравец е освободена от титлата си, защото не е изпълнявала задълженията си и е подронвала репутацията на конкурса.

„За съжаление, тези нарушения увредиха репутацията, имиджа и престижа на нашия национален конкурс за красота, като г-ца Кравец не изпълни задълженията налагани от дадената й титла. В резултат на това организацията Мис България понесе щети накърняващи нейните бизнес отношения както с дългогодишни партньори, така и с нови такива", пише в решението.

"След внимателно разглеждане и обстоен преглед на обстоятелствата, организацията Мис България реши, че тези нарушения подкопават интегритета и репутацията на конкурса и неговата общност. В резултат на това, г-н Гаел Бонел Санчез, ръководител на конкурса, няма друг избор, освен да отнеме титлата и короната от г-ца Елизабет Кравец, като това решение влиза в сила незабавно", посочват от организацията.

Считано от днес Елизабет Кравец няма право да ползва търговската марка с наименованието „Мис България" в своята комуникация, включително в социалните мрежи и във фактурите си.

Първата подгласничка, Илияна Борисова, ще поеме титлата на "Мис България" и ще изпълнява отговорностите, свързани с короната.

„Ние имаме пълно доверие в нейната способност да представлява нашата организация с грация, достойнство и в съответствие с нашите ценности. Ние разбираме, че това решение може да изненада мнозина", пишат от "Мис България".

"Желаем на г-ца Елизабет Кравец, бивша "Мис България", всичко най-добро в бъдещите и начинания. Многократно сме я уведомявали за проблемите и се надяваме, че тя разбира и уважава основанията за взимане на това решение. Благодарим ви за разбирането и продължаващата подкрепа към организацията Мис България", добавят още организаторите. Official Communication: Отнемане на титлата Мис България от г-ца Елизабет Кравец Posted by Miss Bulgaria on Monday 3 June 2024

В решението не са посочени причините, заради които организацията е стигнала до това да отнеме титлата от Кравец. Но нейна постъпка, която предизвика възмущение в социалните мрежи, е участието й в реклама за дрехи. В нея Кравец носи чанта, пълна с пари, на мъж, който пали пура със запалена банкнота евро. Елизабет се представя с титлата "Мис България", а не със собственото си име. Това може да е подронило репутацията на конкурса, тъй като рекламата получи много негативни коментари.

"Само не казвайте, че изгореното евро не е менте! Чували ли сте за благотворителност?", пита един от потребителите. Други пък са недоволни от това, че в рекламата се пуши.