Джейкъб Колиър с 6 статуетки "Грами" записва песен с "Мистерията на българските гласове"

Шесткратният носител на "Грами" Джейкъб Колиър ще запише песен с хора "Мистерията на българските гласове" в София веднага след общия им концерт в зала 1 на НДК на 11 юли.

Публиката ще чуе за първи път авторското му парче All around you в съвместно изпълнение с хора, което ще бъде включено в предстоящата делукс версия на новия албум на Колиър.

Песента ще прозвучи в третата част от концерта, която ще включва няколко съвместни изпълнения на хорa с музикантa. В първата част от програмата ще са изпълненията на „Мистерията на българските гласове", а във втората - на Колиър.

29-годишният мултиинструменталист, композитор и продуцент е работил с музиканти и световни звезди от ранга на Herbie Hancock, Coldplay и Hans Zimmer, а негов покровител и ментор е Куинси Джоунс.

В концерта участие ще вземат още композиторът Георги Андреев и музикантите от Quarto Quartet, които заедно с „Мистерията на българските гласове" ще поднесат фрагменти от актуалната си програма „Гласове и струни". Тя събира в едно гласовете на световноизвестния български хор с Quarto Quartet в новите специално написани за тях композиции на Георги Андреев. До този момент програмата е представяна само три пъти пред българската публика (последно през април в зала „България"), а в последните месеци заслужено обира овациите на публиката по света.

Колиър обещава да включи в шоуто си и „гласовете на публиката", които той умело дирижира по време на живите си изпълнения - негова запазена марка и абсолютно удоволствие за всички в залата. Звездата има дори специално парче в един от албумите си озаглавено „100 000 Voices", в което включва гласовете на публиката, която пее на негови концерти по целия свят.

Той идва за втори път в България след участието си на A to Jazz Festival преди пет години. Концертът му в София на 11 юли е сред началните дати на европейската част от световното му турне, което в момента преминава през големите концертни зали в Съединените щати.