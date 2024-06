Миро и Васко Кръпката пеят за празника на Ямбол

Бирен фестивал, концерти, улични изкуства и изложби ще има за празника на Ямбол - 24 юни.

Миро ще изнесе концерт в Ямбол на 24 юни от 21 часа, като специален подарък за жителите на града. Празничният ден ще започне с тържествена света литургия в най-стария храм на Ямбол "Света Троица", която ще бъде отслужена от новоизбрания митрополит на Сливенска митрополия - негово превъзходителство Арсений.

Крафт бири, бутикова храна за ценители и здрав рок ще има на фестивала "БириМанджаро" от 21-ви до 23-ти юни. В Градския парк ще бъдат разположени 15 различни крафт пивоварни от България и Европа и ще се предлагат американски смоукъри, бургери, скара, специално приготвени автентични италиански рецепти от победителя от HellТs Kitchen - Реджеп.

Вечерта на сцената на фестивала ще излязат Васко Кръпката и "Подуене блус бенд", Дичо, сръбската Red Hot Chilly Peppers Tribute by Ritam I Ja и електророк групата InnerGlow. Ще свирят още китаристът Диян Дончев - Дино Рок, пазарджишката група "Стойност", младата алтърнатив рок група One Day Less и ямболската група Twin Peaks. ВАСКО КРЪПКАТА

Фестивалът за улични изкуства 6Fest също става част от празника на Ямбол. В продължение на два дни - на 21 и 22 юни, циркови артисти и клоуни ще оживят пространството пред Централна поща.

А пред Безистена ще бъде разположена интерактивно фотоколажно ателие "Стари снимки с нови хора", където гостите и жителите на Ямбол ще имат възможност безплатно да се снимат и да си направят колаж в избрана от тях ретро снимка на любимо емблематично място в града. Ателието ще е съпътствано от изложба на архивни фотографии от Ямбол от 30-те и 40-те години на XX-ти век, които Държавен архив Ямбол ще покаже за първи път.

Почетният гражданин на Ямбол Митко Щерев, формация "Приятели" и школата по пиано с ръководител Соня Аршавир ще зарадват жители и гости на града с безплатен празничен концерт "Ямболска душа - мост между поколенията" в Безистена на 25 юни от 19 часа.