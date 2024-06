5-годишният син на Поли Генова с роля в клипа към новата й песен, посветена на УНИЦЕФ

Бихме искали да изкажем искрените си благодарности на Поли Генова за това, че написа и посвети новата си песен на УНИЦЕФ за най-важната връзка – тази между децата и родителите. Думите са на Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, цитирани от „Орфей мюзик".

„Имаме само днес" – това е и нашето послание. Днес, тук и сега, както и всеки ден, всяко дете се нуждае от подкрепа, внимание, закрила и любов. Ние в УНИЦЕФ знаем, че първите 1000 дни от живота на детето са определящи за бъдещото му развитие. Ако децата получават любов, отзивчивост и подкрепа, те могат да разгърнат пълния си потенциал", казва още Кристина де Бройн.

С новата си песен We Only Have Today, Поли Генова се обръща към всички родители с призив да прекарват повече време с децата си, да общуват помежду си и да ги насърчават да опознават света, да вярват в себе си и да преследват мечтите си.

Като национален посланик на УНИЦЕФ, Поли Генова призовава родителите да потърсят безплатното приложение на УНИЦЕФ – Bebbo, подкрепено от Министерството на здравеопазването. То цели да им подпомогне в отглеждането и грижите за децата им от бременността и раждането до първия учебен ден. Приложението е разработено от световни експерти в областта на ранното детско развитие и педиатри и съдържа ценни съвети, насоки и информация за здравето и развитието на децата.

Синът на Поли Генова – 5-годишният Даниел, играе главна роля във видеоклипа към песента, разкривайки вълнуващия свят на детските фантазии. Режисьорът е Вито Бонев. Снимките са направени в националната астрономическа обсерватория „Рожен" и планетариума в Смолян, допълва БТА.

„Като майка на две прекрасни деца, които са източник на безкрайна радост и вдъхновение за мен, мога да кажа, че те са моите най-добри учители. Те ме научиха да вярвам и мечтая по-силно от всякога. Децата са нашето бъдеще, затова трябва да направим всичко възможно, за да им дадем най-добрия старт в живота и да ги насърчим да мечтаят и вярват в своите възможности. Това е и посланието на новата ми песен, която се надявам да вдъхнови всички, които я чуят", казва Поли Генова.