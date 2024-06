Инди хорър за връзка с демон, Джъд Лоу като Хенрих VIII, трилър с Шон Пен и още филми през юни

"Черни мухи"

(Black Flies, в кината от 6 юни)

Нихилистичен трилър от основната програма на миналогодишния фестивал в Кан. Разказва се за двама сътрудници на "Бърза помощ".

Единият е новобранец (в ролята - Тай Шеридън), а другият ветеран (Шон Пен), които дежурят по улиците на Ню Йорк.

Ерик Ортис Гарсия от Screen Anarchy написа в рецензията си, че "филмът намира своята сила, отразявайки равнището на стреса, присъщ на тази професия. Режисьорът Совер точно е формулирал идеята си да привлече вниманието към онези парамедици, които са свръхнатоварени."

“Невероятното странстване на Харолд Фрай”

(The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, по кината от 13 юни) Кадър от “Невероятното странстване на Харолд Фрай”

Сърцераздирателна драма за възрастния мъж Харолд Фрай (Джим Броудент), който научава, че приятелката му е неизлечимо болна, и решава да стигне до хосписа ѝ пеша.

За целта трябва да проходи 800 километра по английските пътища.

“Наред ли съм”

(Am I OK?, по кината от 6 юни) Кадър от “Наред ли съм”

Драматична комедия с Дакота Джонсън в ролята на нещастна жителка на Лос Анджелис, която на 33 години най-накрая разбира защо всичките ѝ връзки с мъжете през годините са пълен провал.

“Четирите души на койота”

(Kojot negy lelke, по кината от 13 юни) Кадър от “Четирите души на койота”

Унгарски анимационен филм за коренните жители на Северна Америка (главно животни), които се бунтуват срещу строителството на нефтопровод, минаващ през земите им.

“Татко”

(Ezra, по кината от 13 юни) Кадър от “Татко”

Комедийна драма (е, или драматична комедия) в която провалил се баща - стендъп актьор (Боби Канавале), който по принцип живее с възрастния си баща (Робърт де Ниро), тръгва на пътешествие из Щатите в компанията на сина си аутист. В другите роли са Роуз Бърн, Упи Голдбърг и Вера Фармига. Все някой от тях ще е номиниран за “Оскар”. Поне за второстепенна роля.

“Зов от гроба”

(Pamyo, в кината от 13 юни) Кадър от “Зов от гроба”

Хитов корейски филм на ужасите (както твърдят вече най-успешният в страната кей-хорър с почти 100 млн. долара приходи) за група експерти, които се опитват да спасят членовете на заможно семейство от зъл дух.

За целта те откопават останките на свой предтеча, но съвсем скоро разбират, че не е трябвало да го правят.

“Късното шоу с дявола”

(Late Night with the Devil, в кината от 6 юни) Кадър от “Късното шоу с дявола”

Нашумял на инди хорър фестивалите филм в стил “намерена кинолента”. Стилизация на записано ретро късно нощно тв шоу, в което в опит да спаси програмата от закриване заради ниските рейтинги водещият (Дейвид Достмалчиян) кани в студиото момиченце, което предполагаемо е обладано от демони.

Филмът стана обект на горещи спорове заради използването на изображения, генерирани от изкуствен интелект.

“Игра с огъня”

(Firebrand, по кината от 13 юни) Кадър от “Игра с огъня”

Англоезичен дебют на бразилеца Карим Айнуз (“Невидимият живот на Евредика”). Това е историческа драма за отношенията на параноичния вече крал на Англия Хенрих VIII (в ролята Джъд Лоу) и последната му съпруга Катрин Пар (Алиша Викандер), която е назначена за регент по време на войните извън границите на кралството.

Премиерата на филма също беше по време на миналогодишния кинофестивал в Кан.

“Преображението”

(The Convert, по кината от 6 юни) Кадър от “Преображението”

Исторически екшън на режисьора Ли Тамахори (“Не умирай днес”, “Трите хикса 2: Ново ниво”) с Гай Пиърс в главната роля.

Той е британски проповедник, който се оказва в центъра на конфликт между маорски племена в Нова Зеландия пред 30-те години на ХIХ век.