Тейлър Суифт оглавява британската класация за албуми

Американската певица Тейлър Суифт е начело на британската класация за албуми с The Tortured Poets Department, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, пише БТА.

Музикалната суперзвезда остава на върха, където беше и преди седмица. The Tortured Poets Department е единадесетият студиен албум на изпълнителката, която в момента е на турне в Европа. Продукцията излезе на пазара на 19 април.

Второто място в британския чарт за албуми е за Били Айлиш и новата й продукция Hit Me Hard And Soft, излязла на 17 май. Това е първи студиен албум за певицата от три години насам. Айлиш работи по Hit Me Hard And Soft заедно със своя брат Финиъс О'Конъл. Двамата спечелиха през март т.г. награда "Оскар" за баладата What Was I Made For? от касовия хит "Барби".

Третата позиция е за британската певица Беки Хил и албумът й Believe Me Now, който дебютира в чарт.

Четвъртата позиция е за кей поп групата "Ейтийз" с продукцията Golden Hour - Part. 1. Южнокорейската банда, която се състои от осем изпълнители, издаде продукцията на 31 май. Това е третият албум на момчетата, който успява да влезе в топ 10 на подреждането в рамките на една година и е рекорд за британската музикална класация, се казва на сайта. Групата "Ейтийз" успя да стигне челната десетка през 2023 г. с The World Ep.2: Outlaw, класирал се на десето място и с The World Ep.Fin: Will, стигнал до втора позиция.

Британският певец, текстописец, китарист и продуцент Ричард Хоули е на пета позиция в класацията с албума си In This City They Call You Love.

Еминем с хита си Houdini e на върха на британската класация за сингли, където застана още при дебюта си в чарта. След него се нарежда Сабрина Карпентър с песента Еspresso. Третата позиция е за рапърите Сентрал Сий и Лил Бейби с парчето Band4Band.