Симеон Йотов се ожени за избраницата си Христина

"Да" си казаха пред приятели и роднини Симеон Йотов и любимата му Христина тази събота. Братът на репортера ни Димитър Мартинов (той се подписва с бащиното си име) и Хриси сключиха и граждански брак, и а след това се венчаха и пред Бога в църквата "Света Неделя". Кумуваха Едуард Кацаров и Антония Минкова, които бяха подготвили много изненади за младото семейство.

След официалната част купонът се премести в столичен хотел. Там младоженците избраха първия им танц като съпруг и съпруга да е под звуците на Love Me You Do на Ellie Goulding.

"24 часа" желае много щастие, любов и здраве на младото семейство.