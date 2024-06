Вижте кои са победителите на наградите "Пийбоди" (Видео, снимки)

Тазгодишните награди "Пийбоди" за медийни постижения, сред отличените с които са продукции като "Стар Трек" и "Мечката", бяха връчени в хотел "Бевърли Уилшър Фор Сизънс" в Бевърли Хилс, предаде ЮПИ. Congratulations to #StarTrek at the 84th @PeabodyAwards! pic.twitter.com/i3z9SoPVEz — Terry Matalas (@TerryMatalas) June 10, 2024

Победителите, сред които са също "Смъртоносна връзка" (Dead Ringers), "Джуди Блум завинаги", "Последните оцелели", "Спътници в живота", Reservation Dogs, "20 дни в Мариупол" и "Последната седмица тази вечер с Джон Оливър" бяха обявени през май. Техните звезди и създатели получиха наградите на церемония в Бевърли Хилс в неделя вечер. Водещ на шоуто беше Кумейл Нанджиани.

Ветеранът Мел Брукс беше удостоен с награда "Пийбоди" за цялостни постижения, а Куинта Брънсън - с приза "Пионер".

"Независимо дали смело документират войни по света или умело предизвикват така необходимите усмивки на лицата ни, победителите на 84-ите награди "Пийбоди" са създали завладяващи и докосващи въображението истории", каза изпълнителният директор на отличията Джефри Джоунс по време на обявяването им през май.