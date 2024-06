Една от 288 бутилки от най-старото уиски The Reach, на шотландската марка The Macallan, чийто дистрибутор у нас е Кока-Кола ХБК България, бе закупена от местен колекционер за сумата от 265 000 лв. За първи път в България уиски ентусиасти и ценители получиха достъп до толкова лимитирано издание на The Macallan.

„За нас е голяма чест да се върнем отново в София и да споделим това забележително рядко сингъл малц уиски с нашата общност тук. The Reach е най-доброто доказателство за отдадеността на The Macallan към постигане на съвършенство, което е отразено както в 81-годишната скъпоценна течност, така и в изключителната, единствена по рода си декантера и скулптурата, която я държи. Това е изключителен момент в историята на марката и ние сме щастливи да отпразнуваме два века от нашия непреклонен и устойчив дух. Тази година The Macallan навършва 200 години, а сме сигурни, че предстоят още много.“ - сподели Анна Метаксас, регионален посланик на The Macallan за Източна Европа и Гърция, по време на специално събитие, посветено на колекционерската бутилка в The Residence Exclusivе Club, който вече седем години е „Spiritual Home of The Macallan“.

Рядкото 81-годишно сингъл малц уиски The Reach е най-старото уиски произвеждано някога от The Macallan, изработено от една дъбова шери бъчва. Тъмната, скъпоценна напитка е обвита в изящна декантера, изработена от духано горещо стъкло и поставена върху бронзова скулптура на три ръце. Всяка ръка представлява герои от историята на The Macallan и тяхната уникална история. Една от тях е в памет на работниците от дестилерията от 1940 г., които са допринесли за създаването на уникалното уиски в трудни времена, преди повече от осем десетилетия. Другата ръка е тази на някогашния председател Алън Шиач, чийто дядо е бил начело на компанията, когато уискито бива поставено в бъчвата. Третата е на днешния майстор уиски производител Кирстин Кембъл, която внимателно подбира бъчвата от 1940 г., използвана за създаването на The Reach, и която взема решението, че сега е моментът да сподели това уиски със света.

Създадено по време на бурни времена, The Reach демонстрира богатата история на марката, изобретателността и безпогрешната сила на характера, с които The Macallan е известен от основаването си през 1824 г. То също така отдава почит на онези, които са се борили с големите трудности да възобновят духa на Macallan, както и днешните занаятчии, които продължават да поддържат ценностите на марката.

