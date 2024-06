Селин Дион: Ще се върна на сцената, дори ако трябва да пълзя

Селин Дион е решена да се върне на сцената въпреки рядкото си неврологично заболяване, предаде АФП. Това каза тя в ново интервю, в което уточни, че е готова да бъде отново на пред публика дори това да означава „пълзи“.

В откъс от това интервю за американския канал NBC канадската певица отново разказа за рядко си неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек (Stiff person syndrome, SPS). То причинява скованост на мускулите на торса, ръцете и краката и може да предизвика силни спазми.

„Ще се върна на сцената, дори ако трябва да пълзя. Дори ако трябва да говоря с ръце, ще го направя. Ще го направя“, каза 56-годишната певица. „Това е, защото искам и ми липсва, а не само защото трябва да го направя или се нуждая от това“, добави певицата, носителка на „Грами“, която стои зад хитове като My Heart Will Go On.

Интервюто е публикувано преди излизането на документалния филм „Аз съм: Селин Дион“ (I Am: Celine Dion), който ще бъде пуснат на платформата „Прайм видео“ (Prime Video) на „Амазон“ на 25 юни.

През декември 2022 г. тя за първи път разкри, че е диагностицирана със Синдрома на скования човек, което е автоимунно заболяване. Лечение за това състояния няма. То е прогресивно, но определено лечението може да помогне за намаляване на симптомите. По данни на Националния институт по здравеопазване на САЩ тази болест засяга два пъти повече жени, отколкото мъже, пише БТА.

„Сякаш някой те задушава“, каза тя и посочва, че болката може да премине през цялото ѝ тяло и спазмите понякога са чупили костите ѝ.

Международната звезда беше принудена да отмени поредица от концерти, планирани за 2023 и 2024 г. Тя каза, че не е достатъчно силна, за да тръгне на турне. По-рано тази година Дион се появи изненадващо на наградите „Грами“, като връчи наградата за албум на годината на Тейлър Суифт.

През десетилетната си кариера певицата е продала повече от 250 милиона албума. Последното ѝ турне, Courage World Tour, беше прекъснато от пандемията КОВИД-19.