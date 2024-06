Концертите на Тейлър Суифт в Единбург предизвикваха земетресения

Хиляди фенове на концертите на Тейлър Суифт в Шотландия предизвикват земетресение на километри от мястото на концерта в Единбург, съобщиха Ройтерс и ДПА.

Повече от 70 000 фенове, облечени в бляскави, цветни тоалети, изобразяващи различни музикални епохи от дискографията на американската попзвезда, се стекоха, за да видят концертите от турнето „Ерас“ на стадион „Мърифийлд“ в Единбург миналия уикенд, пише БТА.

Тяхното танцуване доведе до регистриране на сеизмична активност в станциите за наблюдение на земетресенията на 6 км от мястото на събитието, се казва в изявление на Британския геоложки институт (British Geological Survey).

Предишни участия на мегазвездата в Сиатъл и Лос Анджелис регистрират подобна сеизмична активност, като по време на концерта й в Сиатъл е отчетено земетресение с магнитуд от 2,3.