Сватба в цвят “лавандула” в Свети Влас и 35 години “Диневи груп”

На 29 юни строителният предприемач Динко Динев започва нова страница от семейната си биография - ще я пише с Даниела, която създава спокойствие около себе си, но и смислени културни събития

С две събития започва лятото в Свети Влас - сватба в цвят “лавандула” и 35-годишен юбилей на компанията “Диневи груп”.

Строителният предприемач Динко Динев ще каже официално „да“ на своята дългогодишна партньорка в живота Даниела Неделчева на 29 юни в курорта.

Сватбата, която ще събере роднини, близки и бизнес партньори, е изцяло режисирана от булката. За най-близкия кръг на двойката Даниела впечатлява с перфекционизъм във всяка идея, която реализира през последните 10 години. Младоженците искат да покажат най-привлекателните точки в Свети Влас, за които братята Динко и Йордан имат лична заслуга. Затова и сватбата ще е на яхтеното пристанище в Свети Влас.

За нея се знаят само отделни детайли, тъй като бъдещото семейство обмисля от месеци да подари на приятели и роднини ден и нощ с настроение и емоции.

В събота

Даниела и Динко първо ще се венчаят в църквата “Свети Власий”, изградена от братя Диневи през 2010 г.

и официално осветена от Вселенския патриарх Вартоломей Първи. Даниела пред коледната елха в софийския им дом.

Гражданският ритуал е в Амфитеатъра, където двойката ще се врече пред кмета на Свети Влас.

Дрескодът в цвят “лавандула” е идея на кумата Румяна Вълканов. Лилави нюанси ще присъстват във всеки детайл на церемонията – от декорацията на масите, през шаферките, сватбения букет.

Сватбата бе очаквана от приятелите с години, а 4-годишният им син Борис ще види майка си и баща си като булка и младоженец.

Динко Динев е един от най-успешните строителни предприемачи у нас и почетен консул на Грузия. Компанията “Диневи груп”, която създаде заедно с брат си Йордан, тази година ще отбележи 35 години на пазара. Малко български фирми могат да се похвалят с подобен устойчив бизнес модел и дългосрочна визия.

Инвестициите им в изграждане на жилищни комплекси и туристическа инфраструктура създадоха един завършен туристически продукт - Диневи ризорт.

В развиването на този амбициозен проект братя Диневи разчитат не само на уникалната природа – съчетание море-планина, отличните плажове и възможностите за активна почивка, спорт и развлечение, но и на културно-историческия туризъм.

Предприемачите са едни от големите ктитори през последните 30 години, като фондацията им “Българска памет – Братя Диневи” строи и подпомага православни храмове, войнишки паметници и културни съоръжения.

Името Динко Динев допреди 10 години често се появяваше в светски хроники редом до красиви жени. Приятелите му са категорични обаче, че срещата през 2014 година с Даниела променя изцяло посоката на личния му живот.

Динко оценява спокойствието, което Даниела създава около себе си,

а раждането на малкия Борис преподрежда

приоритетите на двойката Будното момче пътува между Свети Влас и София винаги с родителите си.

Възпитаник на бургаската немска гимназия и отличник на випуска в бакалавърската степен, Даниела слага дискретно ред и работи върху нови активности в бизнеса на фамилията. Фамилия Диневи в пълен състав

Магистър по психология на английски език в Софийския университет, Даниела е успешен артдиректор в “Диневи груп” и управлява амфитеатър “Арена”. Театрални спектакли и концерти в афиша му дават ценна добавена стойност на Свети Влас, който вече е част от националния календар на всички турнета.

В екип с Ива Парталева и Лазар Кирилов успяват да утвърдят Свети Влас и като дестинация за плажен волейбол. Само преди дни на яхтеното пристанище се проведе международен турнир по плажен волейбол от веригата Futures.

Даниела умее с хъс и огромна енергия да превръща една идея в смислена традиция, както се случи с кинофестивала “Свети Влас филм фест”. Българското кино и любими актьори са в центъра на този проект, подкрепен от три кметства - Бургас, Несебър и Свети Влас.

Красивата Даниела е и идеолог на модно събитие. Заедно с Мария Бонева създават спектакъла Summer Fashion week.

На 29 юни Динко Динев започва да пише с Даниела отново своята семейна биография - известен факт е, че той има 7 деца, но с техните майки поддържа нормални взаимоотношения и поделя грижите по отглеждането и възпитанието на децата си.

Всички те са възпитаници на престижни колежи и университети

и това за Динко Динев е най-ценната семейна инвестиция.

Големите синове Димитър и Георги са завършили бакалавърска и магистърска степен в “Кеймбридж”, Англия. Най-важният стълб във фамилията Диневи - Иванка, майката на двамата братя, с бъдещите младоженци Даниела и Динко

Двете дъщери сред изцяло мъжкото присъствие от наследниците на Динев са избрали перспективни професии. По-голямата – Александра, е завършила архитектура в University of Greenwich в Лондон и отскоро работи като архитект в английската столица. Дария учи международно право в The City Law School, University of London и има амбиция да прилага усвоеното в международни компании.

Но където и да учат и работят по света децата, те винаги се прибират в семейния дом за всеки празник. Във фамилията Диневи най-ценено е възпитанието, получено от родителите. Една бяла мраморна плоча на яхтеното пристанище Марина “Диневи” доказва чий път всъщност следват двамата братя - Изграждането на яхтеното пристанище бе идея и мечта на нашия баща. Посвещаваме “МАРИНА ДИНЕВИ” на Димитър Динев.