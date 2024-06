Нейоми Клайн взе Женската награда за нехудожествена литература

Канадската писателка и активистка Нейоми Клайн спечели престижната британска Женска награда за нехудожествена литература за книгата си „Двойник: Пътуване в огледалния свят“ (Doppelganger: A Trip Into the Mirror World), съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Книгата започва като разказ за това какво е да те вземат за някой друг. Клайн често е бъркана с противоречивата американска авторка Наоми Улф. Признатата от критиката творба, написана през 2023 г., разглежда влиянието на цифровия свят, включително социалните медии и изкуствения интелект, върху културата, политиката и идентичността.

Победителите бяха обявени на церемония в центъра на Лондон в четвъртък вечерта.

Клайн става известна с дебюта си No Logo: No Space, No Choice, No Jobs ( „Без лого") от 1999 г., в който разглежда възхода на корпоративните марки и евтината работна ръка. Книгата се превръща в международен бестселър.

Сред другите ѝ книги са „Шоковата доктрина: възходът на капитализма на бедствията“ и „Това променя всичко: капитализмът срещу климата“.

Наградите се присъждат за произведения, написани на английски език от жени писателки от цял свят, а победителките получават по 30 000 британски лири (38 000 щатски долара) под формата на парична награда.

Новата награда за нехудожествена литература отчасти е в резултат от проучване, публикувано миналата година, което разкрива нарастваща разлика в заплащането на мъжете и жените автори и сравнително слаба видимост на жените автори на нехудожествена литература в медиите. То също така установи, че жените са слабо представени в списъците с награди за нехудожествена литература.